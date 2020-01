Ráfeküdt a YouTube az élő e-sport közvetítésekre

A YouTube a hagyományos videó megtekintések jelentős szereplője, amelynek nagy részét jelenleg is a gaming tartalmak adják. Az utóbbi időben a platform emellett látványosan elkezdett teret hódítani magának az e-sport közvetítések piacán. Egy múlt heti bejelentés szerint pedig három különböző szervezet, a Call of Duty League, az OverwatchLeague és a versenyszerű Hearthstone mérkőzéseket innentől kezdve csak a YouTube közvetítheti élőben, a konkurens Twitch helyett - fejtegeti a The Verge.

A megszerzett mérkőzések eddig is jelentős megtekintést hoztak a videós szolgáltatásoknak, az Overwatch League élő meccseit 313 ezren követték 2019-ben egy átlagos perc alatt a Nielsen adatai szerint, ami 18 százalékos növekedés az egy évvel ezelőttihez képest. A Call of Duty League új márkának számít, de elődje, a Call of Duty World League mérkőzései 2,7 millió megtekintett órát hoztak a Twitch-nek. Mostantól pedig a YouTube fogadja ugyanezt a nézőközönséget a tervek szerint, amellyel tovább tornássza a tavaly megkezdett lendületet a streaming közvetítésekben (lásd a Streamhatchat ábráját).

Ahogy korábban írtunk róla, a Twitch az utóbbi időben jelentősen veszített vezető szerepéből az e-sport és általában a gaming videó megtekintések piacán, bár még mindig elsőbbségben van minden jelentős mutató szerint (megtekintések, streamelt órák száma, játékos csatornák száma). Több konkurens szolgáltatás, köztük a YouTube, a microsoftos Mixer és a Facebook Gaming azonban több sztárjátékost csábított el a Twitch-ről, ami látványosan csökkentette a platform eredményeit. A mostani bejelentés pedig újabb csapást hozhat a platformnak, és még jobban visszavetheti a megtekintések és a streamelt órák számát.

A YouTube viszont a reményei szerint ezzel a lépéssel egyszerre több statisztikáján is javítani tud. A YouTube Gaming Live 2019 negyedik negyedévében 909 millió órát mutatott fel megtekintett órák számában, ami eleve 46 százalékos növekedés volt 2019 első negyedévéhez képest, és ebben idén további növekedés várható. Az élő videók követői közt pedig megjelenhet egy új közönség is, akik a hagyományos YouTube videók nézői közül tekintenek bele a streaming adásokba. Másrészt pedig az e-sport rajongók is leragadhatnak a platformon, hogy más tartalmakat megtekintsenek, és ezzel a videós szolgáltatás többi mutatóját is feltornázzák.