Újabb hátszelet kapnak a podcastok Spotify-on

Eddig 3 milliárd listát hoztak létre a felhasználók Spotify-on. A számuk pedig várhatóan még tovább nő az új funkcióval, amellyel már podcastokat is hozzá lehet adni a lejtászási listákhoz.

Mostantól podcastokat is hozzáadhatnak a felhasználók saját Spotify lejátszási listájukhoz a cég közleménye szerint, amely állhat akár csak podcastokból vagy zeneszámokkal vegyesen kevert listából is. A vállalat bejegyzése szerint a streaming platform használóinak kérésére érkezett a megvalósítás, hogy például hosszabb autóutak alkalmából vagy futás közben egyszerre hallgathassák meg a híreket, sportos- vagy humoros műsorokat és kedvenc zenéiket - mintha csak saját maguk szerkesztenék a rádióműsort.

A listákhoz a podcastokat egy epizód jobb felső sarkában megjelenő három pont kiválasztásával, majd a listához adás paranccsal lehet hozzárendelni - tehát az adott podcast legfrissebb tartalmai nem jelennek meg automatikusan a listában. A műsorszámot hozzá lehet adni már létező saját listához vagy pedig újat is létre lehet közben hozni. Az így elkészült vegyes lejátszási listákat pedig innentől kezdve barátokkal is meg lehet osztani vagy éppen nyilvánossá is lehet tenni.

Az egy téma köré csoportosítható podcastokat (és zenéket) így összegyűjthetők, és közzé is tehetők, a TechCrunch tippje szerint akár egy új okostelefon megjelenését követően a különböző véleményekből is csokor készíthető. Továbbá egy új marketingeszközként a podcast-készítők is összeállíthatnak válogatásokat a legjobb műsoraikból, és közbeékelt zeneszámokból.

Egy fontos megkötés továbbra is akad, ugyanis a podcastokkal megtűzdelt lejátszási listákat csak mobilon lehet létrehozni. A Spotify javaslata szerint az asztali verzió használói streamelhetik a listákat az asztali szolgáltatásba, de ez nyilván nem tartozik a kényelmes megoldások közé. A cég burkolt ígérete alapján az új podcastos funkció később az asztali változatra is megérkezik, de a határidőt még nem lehet tudni.

A zenestreaming skatulyából kitörni igyekező vállalat számára a most bejelentett megoldás egy újabb lépés, hogy tágabb értelemben is az audio tartalmakra fókuszáljon. A podcastokba rengeteget fektetett már eddig is a cég az elmúlt pár hónapban, akár a hatalmas podcast-katalógussal rendelkező Gimlet és a tartalomkészítőknek eszközöket fejlesztő Anchor felvásárlásával, majd később a sci-fi és misztikus témájú podcastokra fókuszáló Parcast Studio bekebelezésével. A vállalat 2019-re 500 millió dollárt különített el az akvizíciókra, hogy ezáltal végre megszerezze a versenyelőnyt az Apple-től, ami egyelőre még nem jött össze. A hatalmas podcast-katalógust viszont mostantól listákba is lehet rendezni, legalábbis mobilon.