A csúcs közelében toporog a szerverpiac

Az előző negyedévhez hasonlóan elsősorban a csökkenésről szólt a szerverpiac harmadik negyedéve - derült ki az IDC jelentéséből.

Egy év leforgása alatt 6,7 százalékkal, 23,6-ról 22 milliárd dollárra mérséklődött a kiszolgálókból befolyt forgalom. A gyártók ennek ellenére nem eshetnek kétségbe, az említett összeg ugyanis a valaha mért második legmagasabb, amelyet ez idáig csak az említett 2018-as harmadik negyedév múlt felül. A 22 milliárdos összeg tehát rendkívül magasnak számít, a kiszolgálók piaca továbbra is jól teljesít.

Paul Maguranis, az IDC szenior elemzője szerint a jó teljesítmény az új vonalas munkafolyamatok (pl. gépi tanulás) terjedésének köszönhető, amelyhez a piaci szereplők számos új hardvert kínálnak. A különféle dedikált gyorsítók mellett egyre elterjedtebbek a storage class (nem felejtő) memóriák, illetve bizonyos buszok és I/O megoldások is generációt váltottak, motivációt adva a fejlesztésekhez.

Az IDC továbbra is három kategóriára bontva közli a negyedéves értékesítéseket: Az alsóházban sorakozó különféle megoldásokból (volume servers) befolyt forgalom 4 százalék 17,9 milliárd dollárra mérséklődött, tehát továbbra is ezek a termékek teszik ki az eladások döntő többségét. A középkategóriás (midrange) termékek iránti kereslet 14,3 százalékkal csökkent, amely végül kereken 3 milliárd dolláros forgalmat eredményezett. Végül, de nem utolsó sorban a felsőkategóriás (mainframe) szerverek, amelyek forgalma szerény 23,7 százalékot esett, 1,1 milliárd dollárra visszarántva az értékesítéseket.

Az IDC forgalom alapján rangsorolt listáját továbbra is a Dell Technologies vezeti. A vállalat közel 3,78 milliárd dollár összértékben értékesített kiszolgálókat a második negyedévben, amely 10,8 százalékos visszaesést jelent az előző év hasonló időszakához képest, amikor még 4,2 milliárd folyt be. A darabszám valamivel kisebb mértékben esett, az 502 306 termék ugyanis 10,2 százalékkal marad el a tavalyi 559 156 darabtól, amely kicsivel alacsonyabb átlagos eladási árat eredményezett. A Dellt továbbra is rendkívül szorosan követi a HPE/New H3C Group, amely 3,69 milliárd dollárért értékesített szervereket, 3,2 százalékkal elmaradva a 2018-as összegtől. A HPE/H3C esetében csupán 0,9 százalékkal csökkent a darabszám, tehát ebben az esetben is alacsonyabb volt az átlagár.

A zsugorodó piac egyetlen nyertese ebben a negyedévben is a kínai Inspur volt, amely a piaci egészének zsugorodás ellenére 15,3 százalékos növekedést könyvelhetett el, melynek hála 1,97 milliárd dollárra lőtt ki forgalma. Fontos megjegyezni, hogy ebben az Inspur Power Systems értékesítése is benne van, amely az IBM-mel közreműködésben kínál Power-alapú kiszolgálókat Kínában. Darabszámban 11,1 százalékos növekedés ért el az Inspur, amely ezzel 314 975 darab szervert értékesített, magasabb átlagár mellett.

A negyedik helyen a Lenovo és a Cisco osztozik, a két gyártó részesedése között ugyanis mindössze 0,5 százalékpontos különbség van. A Lenovo 1,19 milliárd dolláros forgalma 16,9 százalékos visszaesést jelent az előző évhez képest. Ezzel szemben a konkurens Cisco növekedés produkált, 1,07 milliárdos forgalma ugyanis 3,1 százalékkal múlja felül az egy évvel korábbit. Végül, de nem utolsó sorban az ODM-szereplők (bérgyártók), amelyek az úgynevezett hyperscalereknek, vagyis a nagy felhős szolgáltatóknak készíti az egyedi szervereket. Ezek összesített forgalma 7,1 százalékkal csökkent, amely 6,26-ról 5,8 milliárd dollárra tolta le a bérgyártók negyedéves bevételét.