Elrajtolt a Google Bare Metal Solution szolgáltatása

A megoldás a speciális munkafolyamatokat is a felhő közelébe költöztetné.

Az egyedi és legacy munkafolyamatok előtt is megnyitná a felhős migráció kapuit a Google, frissen bejelentett Bare Metal Solution szolgáltatásával. A keresőóriás szerint a megoldással minden szükséges infrastruktúrát biztosít, amellyel az ügyfelek speciális igényei kiszolgálhatók, és munkafolyamataik közvetlenül a Google Cloud közelében, a cég adatközpontjaiban futtathatók.

A Bare Metal Solution dedikált, alacsony késleltetésű és rugalmas kapcsolatot biztosít az összes natív Google Cloud szolgáltatáshoz, miközben OEM hardvereket használ, amelyek rendelkeznek számos nagyvállalati alkalmazás futtatásához szükséges tanúsítványokkal. Utóbbi appok pedig a cég ígérete szerint akár változtatások nélkül migrálhatók át az infrastruktúrára, ezzel egy füst alatt gyorsítva a költözést és csökkentve annak kockázatait.

A szolgáltatásban a vállalat egy sor automatizációs eszközt is hozzácsap az onboarding folyamatokhoz, amelyek egyebek mellett népszerű operációs rendszerek konfigurálását és a biztonsági mentések készítését is megkönnyítik. A kapcsolódó kezelő interfészen a Google szerint az IT csapatok könnyen eligazodnak majd.

Mindezeken túl a Bare Metal Solution teljesen menedzselt hardverinfrastruktúrát kínál, a számítási és tárolási feladatoktól a networkingig, sőt az energiaellátás és hűtés is folyamatosan követhető. Ehhez jön a Google Cloud támogatási rendszere, 24 órás rendelkezésre állással - továbbá a számlázás is egységesítve történik a Google Cloud szolgáltatásokkal. A cég emellett nagyvállalati szintű SLA (Service Level Agreement) megállapodásokat kínál a hardveres üzemidőkre és az interconnectek elérhetőségére vonatkozóan.

A Bare Metal Solution a cég szerint könnyen skálázható architektúrát biztosít, csúcskategóriás x86-os szerverekre támaszkodva, nagy teljesítményű, rugalmas tárolókkal. A szervereken önálló alkalmazások is futtathatók, de a vállalat szerint natív klaszterezési technológiák is bevethetők rajtuk. A tárhely 1 terabájtos lépcsőkben határozható meg, akár hibrid vagy all-flash tárolókon - a Google továbbá egyedi ajánlatokat is ad, ha egyes ügyfelek speciális igényekkel keresik meg.

A szolgáltatás független szoftverkereskedőktől származó, vagy egyedileg fejlesztett alkalmazásokkal is bevethető, akár az Oracle Database-re támaszkodva. Az elérhető hardverkonfigurációkat a cég előfizetéses formában teszi elérhetővé, amelyért havidíjat számít fel.