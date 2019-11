Egy sor régi drivert töröl weboldaláról az Intel

A chipgyártó tisztogatásba kezd a legacy driverek között - a lépésnek sokan nem örülnek.

Napokon belül töröl egy sor régi drivert és BIOS frissítést hivatalos weboldaláról az Intel - számolt be a ZDNet. A lap a chipgyártó letöltési oldalán szúrt ki egy üzenetet, amely bizonyos korosodó drivereknél és frissítéseknél arra figyelmeztet, azok idén november 22-től, azaz e hét péntekjétől már nem lesznek többé elérhetők. Az üzenet nem kapott túl pozitív visszhangot az érintett hardverek felhasználói felől.

A lépés a 2000-es évek első feléig bezárólag kiadott Intel komponensekhez tartozó szoftverekre vonatkozik, és több száz eszközt érint, alaplapoktól grafikus kártyákig. Az egyes driverek legnagyobb részt már a támogatásukat egyébként is elvesztett rendszerekre, többek között Windows 98-ra, ME-re és XP-re íródtak, emellett maguknak az érintett komponenseknek a támogatása is jó ideje lejárt, azokhoz frissítést az Intel évek óta nem ad ki.

A driverek eltávolításának ugyanakkor sok rendszergazda így sem örül, hiszen több helyen akadnak még legacy rendszerek, munkaállomások, amelyeknél szükség lehet a szóban forgó szoftverekre. A ZDNet által idézett tweetek szerint a legtöbb felhasználó arra számít, a termékeikhez tartozó drivereket a hardvergyártók ha nem is frissítik a végtelenségig, az utolsó kiadást nem törlik bizonyos idő elteltével, akkor sem, ha az adott hardver már nem kapható, és támogatása is véget ért - persze ilyen irányú kötelezettsége nincs a gyártónak. Sokan arról beszélnek, a lépéssel a cég szándékosan igyekszik ellehetetleníteni ügyfeleit, hogy új rendszerek vásárlására vegye rá őket.

Az Intel gyakorlata korántsem egyedülálló, a lap szerint HP két évvel ezelőtt hasonló módon törölte régi drivereit. Ugyanakkor ellenpélda is akad, a Lenovo dedikált szekciót tart fent webes felületén a támogatásukat vesztett, régi termékekhez tartozó drivereknek és egyéb letöltéseknek, illetve a Dell is teljes hozzáférést biztosít a korosodó illesztőprogramokhoz.

Érdemes ugyanakkor azt is szem előtt tartani, hogy a támogatással már nem rendelkező eszközök használata sok esetben biztonsági kockázatot is hordoz - amit ráadásul az Intel lépése most tetéz, hiszen az elkeseredett felhasználók kétes eredetű, potenciálisan rosszindulatú letöltőoldalakon próbálhatják megkeresni a hivatalos forrásból már nem elérhető szoftvereket. Nem lenne meglepő, ha a kártékony felületek üzemeltetői kapnának az alkalmon, és az Intel lépését követően kifejezetten a legacy driverek után kutatókat próbálnák meg lépre csalni. A drivereket tehát érdemes még a november 22-i határidő előtt beszerezni - de már közösségi kezdeményezések is indultak a nyugdíjazott szoftverkomponensek biztonságos archiválására.