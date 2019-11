Felturbózza könyves hivatkozásait a Wikipédia

Az Internet Archive nonprofit digitális könyvtár segítői és automatizált algoritmusai a Wikipédia szócikkekben felkutatják a könyves hivatkozásokat, és a digitális gyűjteményből elérhető példányokra irányítják a forráslinkeket.

Újabb blogbejegyzésben számolt be az Internet Archive a Wikipédián végzett munkájáról, ezúttal a könyves hivatkozásokkal kapcsolatban. Korábban a két szervezet már bemutatta egy fontos eredményét, mikor 9 millió elavult linket távolítottak el a közösségi enciklopédiáról, és cseréltek le archivált weboldalra mutató hivatkozásra. Most pedig az Internet Archive már a Wayback Machine archívum könyvgyűjteményéhez is hozzáférést nyújt, hogy a Wikipédia szócikkek hivatkozásait pontosabban alátámassza, és ezzel növelje a Wikipédia szócikkeinek hitelességét.

Azaz ha egy könyves hivatkozáshoz az Internet Archive saját gyűjteményében meglévő digitális vagy digitalizált könyv kapcsolódik, akkor annak hivatkozása is automatikusan megjelenik a külsős források közt. Ha pedig meg van adva az oldalszám is, akkor a könyvből konkrétan az a pár oldal megtekinthető, és így ellenőrizhető a forrás tartalma. Ezzel a módszerrel eddig a két szervezet 50 ezer könyvre mutató 130 ezer hivatkozást helyezett el a szócikkekben.

A linkelést az archiváló szolgáltatás botokkal és emberi munkaerővel együttesen végzi. A könyvekkel kibővített hivatkozások egyelőre csak az angol, görög és arab szócikkekben érhetők el - többek közt a magyar változat is várat még magára. A linkeken megnyitható könyvekből néhány oldal ingyenesen megtekinthető, a teljes digitális könyvet pedig a hagyományos könyvtári kölcsönzéshez hasonlóan a Controlled Digital Lending (CDL) szolgáltatáson keresztül lehet kikölcsönözni.

A Wikimedia és az Internet Archive eltökélten állítja, hogy a Wikipédia közösségének bevonásával további könyvek szkennelését tervezi, és ezzel együtt a hivatkozások körét is bővítené a szócikkekben. A törekvést könyvek szponzorálásával, vagyis a könyv beszerzésének és szkennelésének anyagi biztosításával is lehet ösztönözni, vagy közvetlenül a projektet is lehet támogatni. A következő években a két szervezet összesen 4 millió könyv digitalizálását szeretné elérni.