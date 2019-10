Elásta a csatabárdot a GlobalFoundries és a TSMC

Megegyezéssel zárult az augusztus végén kirobbant GlobalFoundries-TSMC vita.

A viszontperig fajult ügynek végül "happy end" lett a vége, a két fél ugyanis egy 10 évre szóló keresztlicenc-megállapodást írt alá. Mindez természetesen még nem jelent közvetlen hozzáférés az egyes csíkszélességekhez, a bérgyártók azonban a szóban forgó időtartamban szabadon használhatják fel egymás szabadalmait. A megállapodás fényében fellélegezhet az AMD, amely a piacon egyedüliként kínál a Zen 2-es processzorok formájában olyan termékeket, melyeken a GlobalFoundries és a TSMC üzemeiben készült lapkák egyaránt megtalálhatóak.

A viszonylag gyors lefolyású balhét a GlobalFoundries robbantotta ki nyár végén. A kaliforniai központú bérgyártó perbe fogta a TSMC-t és annak 19 partnerét. A GloFo korábbi vádja szerint tajvani konkurense több szabadalmát is évek óta jogtalanul alkalmazta. A GlobalFoundries (hivatalosan) azt szerette volna elérni, hogy a TSMC által gyártott chipek, illetve az arra épülő különféle termékek importját egyszerűen tiltsák be az Egyesült Államokban és Németországban.

A TSMC már az ügy kirobbanása után közölte, hogy konkurense vádjai teljesen alaptalanok. A vállalat megjegyezte, hogy a félvezetőipari fejlődéshez évente több milliárd dollárt fektet be, amelynek egyik eredménye élvonalbeli 7 nanométeres gyártástechnológia, amelyre több millió darab termék épült. A TSMC továbbá mintegy 37 000 darabot számláló szabadalom portfóliójára is felhívta a figyelmet, amelynek egy részét az Egyesült Államokban jegyeztette be. A tajvani bérgyártó az elmúlt 3 évben rendre az top 10-ben volt az USA-ban jóváhagyott szabadalmak számát tekintve.

Mintegy nyomatékosítva nem tetszését, a TSMC október elején bő két tucat szabadalmának megsértésével vádolta meg a GlobalFoundriest. A TSMC azt állította, szellemi tulajdonát 40-től egészen a 12 nanométeres technológiákig bezárólag felhasználta fel konkurense, jogtalanul. Erre alapozva a tajvani vállalat azt szerette volna elérni, hogy az illetékes bíróságok tiltsák meg az érintett szabadalmakat alkalmazó lapkák gyártását és forgalmazását. A TSMC az Egyesült Államokban, Németországban, illetve Szingapúrban is benyújtotta jogi keresetét, amelyet azonban a mostani megállapodás értelmében visszavont.