Lassan kezd magához térni a Snap

Növekvő bevételről és felhasználószámról számolt be a Snap a harmadik pénzügyi negyedéves jelentésében. A vállalat nem félti a TikToktól a saját felhasználói bázisát, sőt inkább barátként és partnerként tekint a kínai rövidvideós mobilalkalmazásra.

Egészen szép eredményeket mutatott fel a Snapchat anyacége az idei harmadik negyedéves pénzügyi jelentésében. A bevétel 50 százalékkal nőtt a tavalyi évhez képest 446 millió dollárra – az elemzők 435 millió dolláros várakozásához képest. Eközben a veszteség is csökkent 98 millió dollárral, ami viszont még így is 227 millió dollárt tesz ki. A részvényárfolyam mégis 4 százalékot esett a bejelentés után, talán a bevételek költségének 14 százalékos emelkedése miatt. A mostani 14 dollár körüli részvényárfolyam így is egészen magasnak számít a tavaly decemberi 5 dolláros árfolyamhoz képest.

A lényeg természetesen a napi felhasználószám növekedése, ami évről-évre 13 százalékkal 210 millióra nőtt – miközben az elemzők 207 milliót jeleztek előre. Ez még mindig csekély például az Instagram több mint 500 millió napi felhasználóihoz képest, de a Snapchat korábbi stagnáló és visszaesést mutató bázisához viszonyítva kiemelésre méltó teljesítmény. Érdekes módon azonban a vállalat az Egyesült Államokban és Európában az előző negyedévhez viszonyítva csak 1-1 millióval tudta növelni bázisát, míg további 5 millió felhasználó a „világ többi részéről” érkezett.

Méghozzá elsősorban Indiának köszönheti a Snapchat a felhasználószám emelkedését, mivel az újraírt androidos alkalmazás jó fogadtatásra talált a fejlődő országban. Azonban az egy főre eső bevétel mindössze 1 dollár az Amerikán kívüli területeken, miközben az Egyesült Államokban 3,75 dollár.

Evan Spiegel vezérigazgató hozzátette, hogy az egy főre eső bevétel növekedése főleg a Stories megtekintéseknek és aktivitásoknak köszönhető, mivel a hirdetések főként a sztorik között jelennek meg. Mindez azért is érdekes, mert a Facebookhoz tartozó Stories-másolatok terjedéséről sokat lehetett hallani az utóbbi években, míg a Snapchat eddig nem kommunikálta, hogy saját szolgáltatásában is nőtt az aktivitás az elmúlt időszakban.

TikTok: barát vagy ellenség?

A növekvő TikTok-konkurenciáról is szó esett a pénzügyi negyedéves jelentést kísérő elemzői konferenciahíváson, de Spiegel saját bevallása szerint a közösségi oldal növekedését nem félti a kínai videós alkalmazástól. A Snap-vezér szerint a TikTok fejlesztési és hirdetési partner, továbbá alapvetően más érdeklődést szolgál ki a felület, mint a közeli barátokkal való kapcsolattartást segítő Snapchat.

Ezenkívül Spiegel meglátása szerint a TikTok segít növelni a felhasználók mobil előtt töltött idejét, ami a Snapchat számára is jövedelmező következmény. Ezzel ellentétben viszont Mark Zuckerberg korábban pont hogy fontos vetélytársként nevezte meg a kínai videós appot, amely már napi 700 millió felhasználóval rendelkezik, ráadásul Indiában már lekörözte az Instagram felhasználóinak számát.