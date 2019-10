Offline tartalomlejátszással bővült az HBO GO

Immár a hazánkban legnépszerűbbnek tekinthető online videostreaming-platformnál, az HBO GO-nál is elérhető a tartalmak internetkapcsolat nélküli, vagyis offline lejátszási lehetősége.

Az applikáció múlt heti frissítését követően immár offline lejátszással is elérhető az HBO GO online videostraming-platform katalógusának jelentős része. A cég a nagy globális riválisok, a Netflix és az Amazon után vezette be repertoárjába az offline lejátszást, mely hasonló elven működik, mint a versenytárs platformoknál, azaz az előfizető valamilyen internetkapcsolaton keresztül letöltheti a streamet a készülékére, amit aztán olyan helyen is lejátszhat, ahol nem tud az eszköz csatlakozni az internetre.

Az új funkció egyelőre csak az HBO GO androidos kliensen érhető el, az applikáció frissítése után - elképzelhető, hogy a frissítést követően az appba nem lehet bejelentkezni, ez esetben a program újratelepítése javasolt. Előírás, hogy a letöltött tartalmakat az első indítást követően 48 órán belül meg kell nézni, ezt az időintervallumot csak akkor lehet kiterjeszteni, ha a lejátszó eszközt közben internetre kötötték. A letöltött tartalom ezzel együtt is legfeljebb egy hónapig marad az eszközön. A stream az összes felirattal és hangsávval együtt kerül letöltésre, azok közt a felhasználó a megszokott módon tud váltani.

Az HBO GO októbertől nem csak az offline lejátszást vezeti be, hanem változtat a szolgáltatás kezdeti, előfizetési díj nélküli próbaidőszakának feltételein is. Ennek megfelelően holnaptól az ingyenes HBO GO próbaidőszak egy hónapról egy hétre fog csökkenni (a Netflixen és az Amazonon ez jelenleg egyaránt 1 hónap), illetve információink szerint változhat majd a havi előfizetési díj is, mely jelenleg közvetlenül az HBO-nál előfizetve havonta 1490 forint.

Az HBO GO életében a legutóbbi, jelentős változást az jelentette, amikor az anyavállalat csaknem két éve a platformot teljesen nyitottá tette, így bárki előfizethet a havidíjas szolgáltatásra, közvetlenül az HBO-nál, azaz ettől az időponttól kezdődően nem kellett többé közvetítőcégeket, jellemzően médiaszolgáltatókat megkeresnie az ügyfélnek.