Nosztalgikus lehet a 2020-as iPhone-ok formaterve

Az iPhone 4 formaterve inspirálja az Apple 2020-as készülékeinek tervezését. A jövő szeptemberre datált okostelefonok a szögletes dizájn mellett több számottevő változást is hozhatnak.

Számottevően átrajzolhatja a jövő őszre várt iPhone-ok formatervét az Apple. Az okostelefonos ellátási láncokkal foglalkozó piaci elemző, Ming-Chi Kuo állítja, a cupertinói vállalat 2020-as zászlóshajója (vagy zászlóshajói) az iPhone 4-éhez hasonló, szögletes formatervet kaphat. Kuo szerint nem ez lesz a készülék külsejét érintő egyetlen változás, a jellemzően jól értesült szakember szerint ugyanis a készülékek képátlója is változik. Kuo korábbi szivárogtatásai alapján a kijelző alatt is bőven akadnak majd fejlesztések, az 5G modem mellett az ujjlenyomat-olvasó is megjelenhet.

Az Apple borítékolhatóan csak a főbb formajegyekért nyúlik vissza 2010-ben megjelent termékéhez, amely az iPhone 6-óta alkalmazott lekerekített, szappanforma helyett egy szögletes készülékdizájnt eredményezhet. Kuo szerint a korábbi készülékkel ellentétben az iPhone 12 (vagy bárhogyan is nevezzék majd) esetében a kijelző, illetve az azt védő üvegborítás szélét lekerekíti majd az Apple, valahogy úgy, ahogy az aktuális készülékeknél is látható. Mindmáig sokan gondolják, hogy az iPhone 4-gyel bemutatott (majd pedig az iPhone 5-tel tovább vitt) markánsabb, elegáns készülékház az Apple és Jony Ive legjobban sikerült alkotása, így vélhetően kedvező fogadtatásban részesülne a nosztalgikus formaterv. A cupertinói vállalat egyébként már a tavaly bemutatott iPad Próval elindult ebbe az irányba, a 2018-as modellek széleit szögletesre szabta a tervezőcsapat.

Kou szerint a készülékek képátlójához is hozzányúl az Apple. Az 5,8 hüvelykes iPhone 11 Pro közvetlen utódja kisebb, 5,4 hüvelykes kijelzőt kaphat, amely vélhetően kisebb készülékházat is eredményez. A legnagyobb méretű, jelenleg iPhone 11 Pro Max néven futó modell képátlója 3 százalékkal, 6,7 hüvelykre nőhet, nagyobbra nyitva az ollót a kisebbik modellhez képest. A lépés hátterében részben a könnyebb kezelhetőség állhat, az X/Xs/11Pro modellek egykezes használata ugyanis adottságoktól függően kényelmetlen lehet. A közel 7 százalékos zsugorodással nagyjából az iPhone 6-8 készülékek méretét kaphatja meg a jövőre érkező kisebbik csúcsmodell (iPhone 8: 138,4 x 67,3 x 7,3 vs. iPhone 11 Pro: 144 x 71,4 x 8,1).

A készülékek belsejét tekintve az egyik fontos változást az 5G modem jelentheti majd. Ez az Apple és a Qualcomm tavasszal történt megegyezése után nem meglepő. Az ugyanakkor érdekes részlet, hogy a piaci elemző szerint 2022-ben már saját modemes fejlesztésére cserélnék a mindeddig rendkívül nehezen megkerülhetőnek bizonyult tervezőcég termékeit a cupertinóiak. Ehhez kapcsolódik, hogy az Apple az évek óta terítéken lévő fejlesztéseket az Intel modemes üzletágának megvásárlásával serkentené. Az 5G-s rádiós egység mellé borítékolhatóan újabb processzort tervez a cég. A vélhetően A14 jelöléssel érkező CPU a TSMC 5 nanométeres csíkszélességével készülhet, amely az A13 által mutatottnál nagyobb előrelépést sejtet. Kuo tovább reális esélyt lát rá, hogy a 2020-as készülékekbe (vagy azok egy részébe) visszatér a Touch ID néven futó ujjlenyomatos azonosítás lehetősége, amennyiben az Apple időben elkészül az ehhez szükséges fejlesztésekkel.