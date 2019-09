Négyhetes frissítési ciklusra áll át a Firefox

A Mozilla a tempósabb frissítésekkel az új funkciókat és API-kat is gyorsabban tenné elérhetővé. Az új ütemterv várhatóan jövő év elején élesedik.

Felpörgeti a Firefox frissítések kiadását a Mozilla, a szervezet jövőre már havonta, pontosabban négyhetente rukkol majd elő a böngésző újabb verzióival. A Firefox jelenleg 6-8 hetente kap új kiadást az asztali platformokon és Androidon, amelyek stabil variánsát a Firefox Nightly, a Beta, illetve a Developer Edition csatornákon megjelenő verziók előzik meg. A Mozilla tehát most négyhetes frissítési ciklusra vált - a szervezet szerint a felhasználók részéről az elmúlt hónapokban már több alkalommal is megfogalmazódott az igény az új funkciók gyorsabb piacra dobására, ezt pedig a pörgősebb frissítések lehetővé teszik majd.

A szervezet a 2020-as első negyedévben tervezi az átállást az új ütemtervre, azaz minden negyedik héten kiad majd egy új Firefox verziót. A rövidebb frissítési ciklusok a Mozilla várakozásai szerint rugalmasabb tervezést, illetve szükség esetén a kitűzött prioritások egyszerűbb változtatását is lehetővé teszik majd, igazodva a piaci igényekhez. Az új funkciók gyorsabb kiadásának nem csak a felhasználók örülhetnek, de a fejlesztők is, akik a különböző web API-k implementációihoz gyorsabban férhetnek hozzá. Ezzel ahogy a ZDNet is kiemeli, a Firefox a Google Chrome böngészőjének szabványos hat hetes kiadási ciklusát is maga mögött hagyja.

Jelenleg a Firefox mérnökei heti két béta buildet adnak ki, az új konstrukcióval ezek száma is gyarapszik majd, hasonlóan a jelenlegi Nightly kiadásokhoz. Az új megoldások, kísérleti funkciók tesztelésére az új frissítési tempó várhatóan nem lesz hatással, hiszen azokat korábban is sokszor több cikluson átívelve csiszolták a fejlesztők. Nehézséget inkább az új szöveges tartalmak gyorsabb lokalizálása, lefordítása jelent majd a Firefox által támogatott nyelvekre, a Mozilla azonban ígérete szerint mindent megtesz majd, hogy ebben ne legyen fennakadás a későbbiekben sem.

Ezzel párhuzamosan az Extended Support Release (ESR) kiadás, azaz a nagyvállalatokat célzó, kiterjesztett támogatással rendelkező böngészőverzió viszont megtartja a jelenlegi frissítési tempót, a szervezet pedig a következő években arra számít, 12 havonta tud majd kiadni új ESR verziót, amelynek támogatása három hónapos átfedésben lesz az előző hasonló kiadáséval. A következő nagy ESR kiadásokra jövő júniusban, illetve 2021. júniusában lehet majd számítani a Mozilla jelenlegi tervei szerint.

A rövidebb frissítési cikulusokhoz természtesen a Firefoxra támaszkodó egyéb projekteknek is igazodniuk kell majd, mint a SpiderMonkey vagy a Tor, amelyek kénytelenek lesznek maguk is átállni a gyorsabb frissítésekre.