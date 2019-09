Búcsúzik a YouTube tévékre szabott webes felülete

Nyugdíjba vonul a YouTube tévékre szabott böngészős felülete: a Leanback néven ismert interfészt megnyitva a szolgáltatás felugró üzenetben figyelmeztet rá, hogy a nagy méretű kijelzőkre opimalizált kialakítás hamarosan búcsúzik. A Leanback felületet a YouTube 2010-ben indította el, eredetileg az automatikus videólejátszást célzó, egyszerűsített kliensként, majd később kifejezetten a nagy képernyős eszközök, okostévék böngészőire szabott webalkalmazásként, amelynek felületén távirányítóval is egyszerűen navigálhattak a felhasználók. A Google pontos dátumot egyelőre nem adott meg a felület leállítása kapcsán.

A keresőóriás a lépéssel igyekszik dedikált alkalmazásai felé terelni a felhasználókat, illetve nem utolsó sorban az olyan készülékek felé, amelyek gyártójával van aktív licencmegállapodása az alkalmazás használatára - legyen szó akár androidos tévéről Play Store-ral a fedélzetén, vagy valamely gyártó saját alkalmazásboltjáról.

Ahogy az Android Police is rámutat, a Leanback kiváló megoldást jelentett azokon a HTPC-ken, vagy egyéb eszközökön, amelyekre a Google nem adta hivatalosan áldását - egy egyszerű, tévére kötött Raspberry Pi-n is jól használható, okostévés YouTube élményt kínált. De a Leanback tette lehetővé az Amazon Fire TV termékeken is a kényelmes, tévére optimalizált YouTube hozzáférést, mikor a Google hivatalos alkalmazásának támogatását kivonta a platformról - könnyen lehet, hogy a vállalat a Leanback nyugdíjazásával a jövőben a hasonló eseteket igyekszik elkerülni.

Persze a felület kivezetése legfeljebb kényelmi hátrányt jelent majd hasonló helyzetekben, a hagyományos, asztali böngészős YouTube felület ugyanis továbbra is változatlanul elérhető marad - ezen azonban már kevésbé komfortos a távirányítót lóbálva navigálni. A Leanback tehát csaknem tíz év működés után rövidesen csatlakozik az elkaszált Google megoldások sorához.