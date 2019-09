Nem üres pletyka volt az AMD-s Surface Laptop

Egyre bizonyosabbnak tűnik, hogy az AMD processzoraival (is) piacra dobja harmadik generációs Surface Laptopait a Microsoft. A Tom's Hardware tegnapi híre azt állítja, a redmondi vállalat október 2-án mutatja be legújabb Surface gépeit, köztük az immár AMD-s processzorokkal szerelt Surface Laptop 3 konfigurációkkal. A Microsoft notebookjaiban vélhetően az év elején bemutatott Picasso kódnevű processzorok kapnak majd helyet, amelyekre a Lenovo is épített különféle ThinkPad konfigurációkat.

Az említett hír szerint a Microsoft több prototípust is készített az idei Surface-ek fejlesztéséhez. Ez alapvetően még egyáltalán nem lenne szokatlan, az egyes darabok ugyanakkor alapjaiban is eltértek egymástól, azokban ugyanis a kezdetektől fogva alkalmazott Intel processzorok mellett az AMD és a Qualcomm bizonyos központi egységei is megtalálhatóak voltak. Az AMD processzorával szerelt Surface mindeddig nem került piacra, ARM-ra alapozó CPU-val pedig mindössze két konfiguráció született, a Surface és a Surface 2. Utóbbiak azonban az Nvidia Tegra 3 és Tegra 4 gyengébb teljesítménye, illetve a Windows RT operációs rendszer támogatottságának hiánya miatt nem futottak be túl nagy karriert, ezért viszonylag hamar feledésbe is merültek.

A Microsoft a Qualcommal karöltve azonban pár éve Windows 10 on ARM néven feltámasztotta az elképzelést, habár eddig ezt sem övezte siker. Ennek egyik oka, hogy a hardveres fejlesztésekben oroszlánrészt vállaló Qualcomm csak az idei évre készült el Snapdragon 8cx névre hallgató, már kifejezetten PC-s (vagy inkább notebookos) felhasználáshoz szánt processzorával. A versenyképesnek tűnő CPU fényében nem lenne meglepő, ha a Microsoft ismét megpróbálna nekifutni az ARM-os PC koncepciójának, amely az operációs rendszerbe épített emulátorral már az x86-os alkalmazások futtatására is képes. Természetesen mindez még messze nem jelentene teljes szakítást, azonban az Intel szerepe várhatóan csökkenni fog az eddigiekhez mérten.

Még tavaly novemberben került felszínre a pletyka, mely szerint a Microsoft elégedetlen az Intel fejlesztéseivel. A The Verge akkor azt állította, hogy egyre feszültebb a viszony a redmondi cég és a processzorgyártó között, melynek állítólag legfőbb oka, hogy korábbi ígéretével ellentétben az Intel képtelen volt határidőre értékelhető mennyiségű és minőségű 10 nanométeres CPU-t leszállítani. A Microsoft már a Surface Góból is ki akarta hagyni az Intelt. A redmondiak eredetileg ARM-alapú processzorral (vélhetően valamely Qualcomm Snapdragonnal) akarták szerelni az olcsó hibridet. Az ötlet hallatán viszont az Intel heves propagálásba kezdett, minek eredményeképp végül egyes Pentium processzorai kerültek a Surface Gókba.