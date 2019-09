Publikus teszten a Disney Netflix-gyilkos platformja

A holland felhasználók már tesztelhetik a Disney vadonatúj, év végén induló streamingplatformját, a Disney+ -t. Az új szolgáltatás indulásakor leginkább a stúdióhoz tartozó, meglehetősen erős franchise-okra épít majd, így többek közt elérhető lesz rajta a Star Wars és Marvel univerzumokhoz tartozó összes eddigi mozifilm és kapcsolódó tartalom. A Disney+ publikus tesztje november 12-ig tart, ezt követően a szolgáltatás havi 7 eurós előfizetési díjért cserébe érhető el.

Az okostelefonokon valamint weben elérhető streamingplatform pilotja az eddigi beszámolók szerint meglehetősen szegényes tartalomválasztékot kínál, legalábbis az olyan, szintén jelentős saját gyártású katalógussal rendelkező riválisokhoz képest, mint a Netflix vagy az HBO GO. A Disney+ -on elérhető tartalmak egy része (például a Star Wars mozifilmek) egyébként korábban régiótól függően a rivális platformokon keresztül is elérhetők voltak, a Disney azonban a saját streamingszolgáltatás indulásának küszöbén érthető okokból visszavonta a jogokat a versenytárs szolgáltatóktól.

A helyi felhasználók beszámolói szerint a Disney+ platformnak egyébként semmilyen, a pilotokra általában jellemző gyermekbetegsége nincs, így az alkalmazások alapvetően jól működnek, illetve a tartalomkiszolgáló háttérrendszer is teszi a dolgát, azaz nincsenek bosszantó pufferelési hibák. Az első tesztelők arról számolnak be, hogy a rendszer akár hét profil regisztrációját is engedi, az ezekhez tartozó párhuzamosan futó streamek (képernyők) száma pedig egyszerre legfeljebb négy lehet, ami megfelel a Netflix prémium előfizetésénél szereplő korlátoknak, illetve duplája az HBO GO által egyszerre engedélyezett eszközök számának.

A Disney+, ahogy az egy modern, alapvetően okoseszközökre szánt streamingplatformtól elvárható, teljes Apple AirPlay és Google Cast támogatást nyújt már a tesztidőszakban, vagyis a tartalom könnyűszerrel elérhető nagyobb kijelzőkön is anélkül, hogy a Disney-nek különféle okostévés appokkal kéne bajlódnia.

A szolgáltatás tehát alapvetően jó alapokkal vághat neki a november 12-én esedékes amerikai és nyugat-európai rajtnak, ami kifejezetten rossz hír a rivális platformoknak, akiknek idén ráadásul az Apple új streamingplatformjának indulásával is szembe kell nézniük. A Disney+ kelet-európai indulásáról egyelőre konkrét információt nem tettek közzé, korábbi nyilatkozatok alapján azonban arra lehet számítani, hogy az új platform valamikor 2020-ban jelenhet meg elsőként régiónkban.