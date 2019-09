Megújult a Microsoft To-Do

A To-Do új felülete kisebb fejléccel, egyszerűsített megjelenéssel és több színopcióval érkezik a szélesebb körű testreszabhatóság érdekében, illetve a felhasználók többféle háttérképet is beállíthatnak az alkalmazásban - egyebek mellett a Wunderlistben közkedveltté vált berlini tévétorony fotóját is. A hátterek teendőlistánként külön-külön is beállíthatók a jobb áttekinthetőség végett. A mára lényegében kötelező funkcióvá vált sötét megjelenítési mód is ott van a képességek között, Android, Windows és macOS platformokon is. Utóbbi rendszeren a To-Do appot a cég egyébként a közelmúltban, nyáron tette elérhetővé. Azt egyelőre nem tudni, hogy a sötét téma mikor lesz elérhető az alkalmazás iOS-es kiadásában, a Microsoft szerint mindenesetre a funkció érkezése hamarosan várható.

Mindezek mellett akárcsak a Wunderlistben, a To-Doban is elérhetők az "okos listák" amelyekben egy felületen követhetők a tervezett, illetve fontosnak megjelölt teendők - a To-Do ezt egy My Day névre keresztelt napi teendőtervezővel is megfejeli, amelyben ajánlásokat is tesz az egyes tennivalók besorolására. Az alkalmazás windowsos és androidos verzióiban továbbá külön személyes, és munkahelyi profilok is létrehozhatók.

A Microsoft igyekszik a To-Do appot mélyen integrálni szolgáltatásaival, így többek között a Microsoft Plannerben a felhasználóhoz rendelt listák is megjeleníthetők benne, de az alkalmazást a cég az androidos Microsoft alkalmazásindítóba is integrálja, illetve az a Cortanával is használható, így a támogatott régiókban az Amazon Echo készülékről hangparancsra is kiegészíthetők a listák újabb elemekkel. A To-Do a fentebb sorolt platformok mellett webes felületen is elérhető, a bejelentkezéshez pedig többlépcsős azonosítás is beállítható az alkalmazásban.

Mindeközben a To-Do alapjául szolgáló Wunderlist továbbra is elérhető és működik, annak dacára, hogy az app leállítását a vállalat már két évvel ezelőtt beharangozta. Egyelőre azonban úgy tűnik, hogy a cég vonakodik meglépni az app kivezetését - mindeközben pedig Christian Reber, a Wunderlist alapítója épp néhány nappal a megújult To-Do bejelentése előtt, tweetben kérte a Microsofttól, hogy visszavásárolhassa a bizonytalan sorsú teendőlistát, akár a fejlesztőcsapat nélkül. Reber a Twitteren arról is beszélt, ha visszaszerezné a Wunderlistet, abban bevezetné többek között a megosztott mappákat, a kollaboratív jegyzeteket és egy új API-t is elérhetővé tenne hozzá.