Már bárki készíthet AR-es effektet Instagram Storiesra

Kikerült zárt bétából és nyílt bétára váltott a Facebook Spark AR megoldásának instagramos része, amellyel az Instagram Storiesra lehet különböző arcszűrőket és effekteket készíteni - hívja fel a figyelmet a Tech@facebook oldal. Mark Zuckerberg vezérigazgató 2017-ben az F8 fejlesztői konferencia jelentős részében a kiterjesztett valóság és a virtuális valóság előnyeit, facebookos lehetőségeit ismertette. Majd a Facebookon másfél éve meg is nyitotta a Spark AR külsős használatát, de az Instagram mindeddig kimaradt a sorból. Az idei F8-on viszont a cégalapító már előre jelezte, hogy a vállalat hamarosan hozzáférhetővé teszi a Spark AR-t az Instagramon is, amelynek most jött el az ideje, bár egyelőre még mindig bétában.

A szűrők elkészítése nem feltétlenül igényel programozói tudást a Spark AR Studio bemutatója szerint. A Patch Editor segítségével kódolással vagy anélkül is lehet a saját effektekhez interakciót, animált objektumokat vagy egyedi textúrákat adni, amelynek tutoriálja itt található. Továbbá az alkotáshoz hozzá lehet adni saját zenét és 3D objektumokat, vagy ennek hiányában a Facebook ingyenes könyvtárából választani. Az effektek használatáról pedig a cég statisztikákat is nyújt a feltöltőknek publikálás után.

A bejelentett eszköz Instagramon mindeddig csak a felkért alkotók számára volt elérhető. A felhasználóknak követni kell az alkotókat ahhoz, hogy elérjék az általuk készített szűrőket. Ezt követően rögtön hozzáférhetők a szűrök közt a speciális megoldások is. A Facebook még pár fontos aprósággal kiegészítette a szolgáltatást, így az felhasználók a profilokon megjelenő Effects Gallery-ben láthatják majd az alkotók saját szűrőit. Az Instagram kamera hagyományos szűrői után pedig megjelenik a "Browse Effects", amellyel újabb AR-kiegészítők után lehet kutatni.

A szűrők és effektek készítése új lehetőségeket ad a cégek kezébe is, hogy az Instagram Storieson keresztül terjesszék termékeiket és szolgáltatásaikat. Ezenkívül a feltörekvő művészeknek is hasznos lehet az alkotásaik népszerűsítésére. A fiatalok és egyébként az idősebbek körében is kedvelt a képeik és videóik díszítésének ez a formája, amellyel viccesebbé vagy csak érdekesebbé teszik képeiket. Gyakran a filterek speciális eseményekre készülnek, mint például esküvőre vagy születésnapra. A cég közlése szerint a Spark AR-rel készített facebookos, messengeres és instagramos szűrőket már több mint 1 milliárd felhasználó próbálta ki.

A Facebook most sem az első, amely megengedi közösségének, hogy filtereket és effekteket készítsen a platformra, hanem most is csak a rendszeresen másolt Snapchatet követi. A konkurens tavaly év elején tette elérhetővé a Lens Studiót, amellyel szintén különböző AR-es elemeket lehet készíteni, és böngészni a Lens Exploreren keresztül. Most a Facebook is tett egy kisebb lépést a kiterjesztett valóság terjesztése felé, de a Spark AR még mindig bétában marad, viszont most már szélesebb kör is kipróbálhatja a szűrőkészítést. Az Instagram Storiest már napi 500 millió felhasználó veszi igénybe, míg a Snapchatet összesen napi 203 millió, szóval az alkotók egyértelműen nagyobb közönséghez juthatnak el a Spark AR-en keresztül.