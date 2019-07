Heteken belül indulhat a Loon kereskedelmi szolgáltatása

Közeleg a Google szárnyai alatt indult Project Loon magaslégköri ballonokra építő internetszolgáltatás kereskedelmi rajtja, a Reuters értesülései szerint a megoldás heteken belül elindulhat Kenyában.

A lassan egy éve önálló vállalatként működő Loon a Telekom Kenyával, az ország harmadik legnagyobb mobilszolgáltatójával együttműködve kezdi meg működését, ügyfelei pedig a piaci árakhoz igazodó díjazás mellett vehetnek majd igénybe 4G szolgáltatást. A felek a lap szerint már csak az állam légügyi hatóságának utolsó jóváhagyására várnak. A Loon és a szolgáltató összeborulása nem jön újdonságként, az együttműködésről a két fél már tavaly nyáron beszámolt, a kereskedelmi rajt azonban az elmúlt év során váratott magára. Az mindenesetre már akkor kiderült, a ballonokkal a páros nem meglepő módon elsősorban nem a városi, sokkal inkább az elszigeteltebb régiókat igyekszik kiszolgálni.

A Loon csapata által fejlesztett, akár teniszpálya méretűre fúvódó, héliummal töltött ballonok 20 kilométeres magasságba emelkednek, így sem a madarakat, sem pedig a légi forgalmat nem zavarják. A magasból napelemmel operáló eszközök a földről kapott jeleket erősítik és továbbítják az alattuk fekvő régióba, egyenként akár ötezer négyzetkilométert lefedve.

A kereskedelmi szolgáltatás indulása rendkívül fontos mérföldkő lesz a Loon számára, noha a ballonok korábban már bizonyítottak, a cég több bétatesztet is végzett Új-Zélandon, Brazíliában és Kaliforniában, de a Maria hurrikán pusztítása után Puerto Ricóban is a Loon ballonjai biztosítottak internetszolgáltatást több mint 200 ezer károsultnak. Tavaly nyáron ráadásul a vállalat új rekordot is felállított, mikor két, egymástól 600 kilométerre lebegő ballon között létesített adatkapcsolatot.

Az impresszív mutatványok ugyanakkor nem mindenkit győztek meg a koncepció életképességéről, a Reutersnek több mobilszolgáltató képviselői is úgy nyilatkoztak, hogy a ballonok jelenlegi formájukban alkalmatlanok kereskedelmi szolgáltatás megbízható üzemeltetésére - és lehet, hogy soha nem is lesznek képesek arra. A szkeptikusok olyan potenciális problémákra hivatkoznak, mint az esetlegesen feltámadó szél, amely a ballonokat mozgatva leronthatja, vagy akár meg is szüntetheti a hálózati lefedettséget egyes területeken, illetve a ballonok ára, amelyet bár a Loon hivatalosan nem árult el, a Reuters több tízezer dolláros árcéduláról beszél. Az eszközöket ráadásul öthavonta fel kell újítani, miután műanyag borításuk elhasználódik. A Loon mindenesetre tudatában van a problémáknak és dolgozik azok megoldásán.

A lap szerint a Telkom Indonesia, a Vodafone New Zealand és a francia Orange SA is újabb demonstrációkra vár a technológia működőképességéről. A kenyai tapasztalatok tehát a későbbi terjeszkedés szempontjából is kulcsfontosságúak lesznek a vállalat számára, hiszen ha a szolgáltatás sikeres lesz, más telkók is lecsaphatnak a ballonokra.