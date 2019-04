Jövőre indítaná robottaxi szolgáltatását a Tesla

Már minden újonnan gyártott Teslába bekerül a vállalat saját fejlesztésű, teljes mértékű (4-es szintű) sofőr nélküli vezetést biztosító hardverplatformja - jelentette be a cég vezérigazgatója Elon Musk, a gyártó Autonomy Day rendezvényén. Az új hardverrel felfegyverkezve Musk kifejezetten ambiciózus ígéretet tett: a vállalat már jövőre elindítja robottaxi szolgáltatását, amelyben a megfelelő felszereltségű Teslák tulajdonosai maguk is elküldhetik autóikat nap közben dolgozni.

A nagyratörő terv egyik kulcseleme az említett, saját fejlesztésű, önvezető funkciókhoz szánt AI-gyorsító, amelyről már tavaly is hallhattunk a vállalattól. Az eszköz a Teslákban jelenleg használt Nvidia Drive PX 2-ket váltja, amelyeknél a gyártó szerint egy "nagyságrenddel nagyobb" teljesítményt ígér. Musk már tavaly is a "világ legfejlettebb" önvezető rendszereként beszélt a megoldásról, amely ráadásul a tervek szerint csereszabatos lesz a jelenleg alkalmazott hardverrel, így a már piacon lévő járművek egy szervizeléssel felszerelhetők lesznek az önvezető funkciókkal. Eközben már az eszköz következő generációja is készül, amely Musk szerint két év múlva jelenik meg, és háromszor lesz gyorsabb a jelenlegi megoldásnál.

A platform azért is egyedülálló, mert az autó vezérlését a járművön elhelyezett kamerák és előre néző radar által begyűjtött információk alapján kell megoldania, a más önvezető kezdeményezéseknél alapvetőnek számító - és jellemzően borsos árú - LiDAR itt kimaradt a csomagból. Ha a Teslának valóban sikerül e nélkül is megbízható önvezető rendszert létrehoznia, komoly előnyre tehet szert a konkurens gyártókkal szemben, hiszen egy adott esetben több ezer dolláros eszközt spórolhat meg vele. Igaz ugyanakkor, hogy már többen dolgoznak a LiDAR szenzorok árának visszanyesésén, többek között a Google is előállt saját fejlesztésű, nagy pontosságú, viszont aránylag kedvező árú érzékelőjével, ezt ugyanakkor egyelőre nem értékesíti az autógyártók felé.

A szoftveren még van mit csiszolni

Noha a hardverplatform a gyártó szerint készen áll a bevetésre, a sofőr nélküli vezetést lehetővé tevő szoftveren a Tesla még gőzerővel dolgozik - ez a vállalat szerint jövőre készül el, és teljes mértékű, azaz 4-es szintű önvezetésre lesz majd alkalmas. A SAE (Society of Automotive Engineers) hatféle önvezetési besorolást különböztet meg: a 0. kategória az automatizálás teljes hiányát jelenti, a vezetéssegítésként is emlegetett 1. szinten viszont már megjelennek a tempomat, netán sávtartás funkciók. A 2. szint a részleges automatizálás, ahol a rendszer a kormányzást és a sebességszabályozást is saját kézbe veheti, a sofőr felügyelete mellett. Az izgalmasabb rész a 3. szintnél kezdődik, ahol az autó minden vezetéshez kapcsolódó feladatot maga végez, a sofőr azonban jelzésre át kell hogy tudja venni a volánt. A 4. szint azt jelenti, hogy a járművek váratlan közlekedési helyzeteket is meg tudják oldani, ugyanakkor adott esetben továbbra is kérhetik a sofőr segítségét. Efölött csak az 5. kategória áll, azaz a teljes automatizálás, mikor a kezelőszervek teljesen eltűnhetnek az autóból.

A Tesla autói jelenleg legfeljebb a második szinten járnak, ugyanakkor ha sikerül tartani a kijelölt ütemtervet, egyből a 4. fokozatra léphetnek, már jövőre - sok új modellnél ráadásul ehhez csak egy szoftverfrissítésre lesz szükség. Ezzel pedig a cég robottaxi szolgáltatása is elindulhat - illeszkedve Musk 2016-ban felvázolt mestertervéhez - legalábbis ahol azt a szabályozói környezet lehetővé teszi. Musk ennek kapcsán még nem mondott konkrétumokat, az ugyanakkor biztosra vehető, hogy a szolgáltatás első körben az Egyesült Államok egyes régióiban rajtol majd. Az elmúlt években több más gyártó is ígért 2020 környékére teljesen önvezető autókra támaszkodó taxiszolgáltatást, a Tesla nagy előnye lehet azonban, hogy saját megoldásába a Tesla tulajdonosok is csatlakozhatnak saját autóikkal, amelyeket például a reggeli ingázás után nap közben elküldhetnek dolgozni. A cég így már jövőre több mint egymillió robottaxit tervez az utakra engedni - ahol pedig nincs elég Tesla tulaj, a vállalat saját flottát állít majd üzembe. Várhatóan a szolgáltatásból származó bevételekből a gyártó 25-30 százalékot kanyarít majd le magának az autók tulajdonosaitól.

Persze a cégnek a sikeres rajthoz még számos problémát meg kell oldania, a megfelelő szoftver elkészítése mellett az egész nap nyargaló elektromos autók töltése sem triviális, ehhez a cég vélhetően a már korábban felvillantott "robotkígyóra" emlékeztető töltő-robotkart veti majd be. Az is kérdéses, hogy a felelős szabályozók mennyire lesznek engedékenyek a céggel szemben, noha az Egyesült Államok bizonyos területein már most is használatba vehető kereskedelmi önvezető autós fuvarszolgáltatás a Waymo zászlaja alatt, így bizonyos államokban legalábbis nem a gyártónak kell egyedül kitaposnia ezt az ösvényt.