Stabilan nőtt az alkalmazásboltok bevétele a Q3-ban

Több mint ötödével növelte eladásait az Apple iOS-es App Store-ja és a rivális Google Play Store is az idei harmadik negyedévben - derül ki a Sensor Tower jelentésből. A felhasználók a két platformon összesen 18,2 milliárd dollárt költöttek az időszakban, ami éves szinten 22,7 százalékos növekedést jelent az elemzőcég által tavaly mért, 14,8 milliárdos értékhez képest. Az idei Q3-ban az App Store 12 milliárd dollárt termelt, azaz 23,3 százalékkal erősödött egy év alatt, míg a Google-nek alkalmazásboltja 6,2 milliárd dollárt hozott a konyhára, ami hasonló mértékű, bár hajszállal azért gyengébb, 21,5 százalékos növekedés.

A letöltött alkalmazások száma is érezhetően növekedett az időszakban, a két platformon összesen 27,1 milliárd appot telepítettek a felhasználók, 10,9 százalékkal többet mit egy éve. A Google-nél a telepítések 14,3 százalékot szaporodtak, így 19,5 milliárdnál álltak meg - a növekedést a kutatók szerint főként a fejlődő régiókban egyre népszerűbb, olcsó androidos eszközök hajtották. Az iOS itt szerényebb előrelépést produkált, az App Store-ból 7,6 milliárd új appot telepítettek a felhasználók, ez 3,1 százalékos növekedést jelent.

A legtöbb bevételt nem meglepő módon az előfizetéses alkalmazások hozták, élükön a Netflixszel, amely a két platformon összesen 243,7 millió dollárt termelt. A második helyen egyébként a Tinder, a harmadikon pedig a Tencent Video áll az idei Q3-ban. Letöltésszámot nézve a Facebook a dobogó mindhárom fokát elfoglalta, első helyen ugyanis WhatsApp, másodikon a Messenger, a harmadikon pedig a Facebook app áll a rangsorban. A negyedik hely a Musical.ly-t bekebelező TikTokot illeti, és csak az ötödik helyre jutott fel az ugyancsak a Facebook szárnyai alatt működő Instagram.

A költések a játékokban is növekedtek, 14,9 százalékkal éves szinten - kiemelten fontos területről van szó, ugyanis a játékok felelnek a platformok összesített alkalmazásbevételének nem kevesebb mint 76 százalékáért, azaz 13,8 milliárd dollárért az időszakban. Ebből az App Store 62 százalékot, vagyis 8,5 milliárd dollárt hasít ki magának, 12,8 százalékkal többet mint egy éve, a Google Play pedig 18,4 százalékot tudott hízni a szegmensben, így 5,3 milliárd dollárt tehetett zsebre a harmadik negyedév végére, 38 százalékát az összes játékokból származó bevételnek a mobil platformokon.

Játékok terén is a Google Play hozott több letöltést: az összes, 9,5 milliárd telepítés mintegy 76 százalékáért azaz 7,2 milliárd letöltésért felelt az idei Q3-ban, 2,4 százalékkal többért, mint egy évvel korábban. Az App Store-ban 1,6 százalékos volt a növekedés, ez 2,3 milliárdos letöltésszámot hozott az Apple-nek. A játékokból származó bevétel legnagyobb részét az ázsiai címek hozták, élükön a Honor of Kings és a Monster Strike címekkel, míg a Pokémon Go az ötödik helyet tudta megszerezni, a Fortnite pedig a kilencediket, ami annak fényében kifejezetten szép teljesítmény, hogy a játék nem került fel a Google alkalmazásboltjába. Letöltésszámban a francia Voodoo által fejlesztett Helix Jumpé az aranyérem a játékok között.

Ahogy a Sensor Tower kiemeli, az Apple most is jóval több bevételt zsebelhetett be az appokból mint a Play Store-t üzemeltető Google, a cupertinói cég majdnem duplázott a keresőóriáshoz képest, 93 százalékkal keresett többet az appokon a cégnél. Ez 2014 óta a legnagyobb mért eltérés a két platform között. Noha ez az Apple részéről szép teljesítmény, különösen a Google jóval nagyobb telepített bázisát is figyelembe véve, azt is érdemes észben tartani, hogy a Play Store Kína kulcsfontosságú piacán nem érhető el, ami komoly hátrányt jelent a Google számára, és az összehasonlítást is jelentősen torzítja.