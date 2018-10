Játékstreaming: a Google is letette a névjegyét

Újabb szereplővel bővülhet a játékstreaming-piac, a szegmensre ezúttal a Google vetett szemet, amely Project Stream névre hallgató kezdeményezésének tesztüzemét rövidesen el is indítja az Egyesült Államokban. A Google ilyen irányú ambícióiról egy ideje keringenek a pletykák, már júliusban is hallhattunk az akkor még Yeti kódnév alatt futó fejlesztésekről.

A pletykák most igaznak bizonyultak, a Project Stream tesztüzemével pedig végre tisztább képet kaphatunk, hogyan is képzeli el a Google a játékstreaminget. A nyáron kiszivárgott információmorzsák a szolgáltatás mellett saját hardverről is szóltak, amellyel a vállalat a nappalikban is elérhetővé tenné megoldását - erről egyelőre nincs hír, az viszont már tudható, hogy a játékstreaminghez a Google asztali Chrome böngészőjére támaszkodik majd.

A játékstreaming koncepciója korántsem új, annak egyik első úttörője, az OnLive már bő 8 évvel ezelőtt, 2010-ben rajthoz állt, végül azonban nem lett átütő siker, a cég alig két évvel a rajt után minden alkalmazottjának búcsút intett, végül pedig 2015-ben eladta szabadalmainak és szellemi tulajdonainak legnagyobb részét a Sonynak és ezzel meg is szűnt. Akkor a szolgáltatás számára a legnagyobb kihívást az jelentette, hogy stabil streamet biztosítson a játékokhoz, hiszen a megfelelő játékélményhez erős kapcsolatra és a lehető legkisebb késleltetésre van szükség - enélkül a pörgősebb címek nem is játszhatók. Hogy az OnLive bukásának dacára nem elvetélt elképzelésről van szó, az is jól mutatja, hogy a Sony nem csak lecsapott a cég szabadalmaira, de maga is elérhetővé tette játékstreaming szolgáltatását, a PlayStation Now-t, amely PC-n, illetve PlayStation 4 konzolon érhető el, és PlayStation 2, 3 és 4-es játékokat kínál.

Hasonló projekten a rivális Microsoft is dolgozik: a Scarlett Cloud Box néven emlegetett kezdeményezésnél a cég ráadásul előnnyel indul, hiszen felhős háttérinfrastruktúráért nem kell a szomszédba mennie, saját, Azure felhőjére támaszkodhat. Utóbbi nagy előnye ráadásul, hogy világszerte már 54 régióval rendelkezik, a játékosokhoz való fizikai közelséggel pedig tovább csökkenthető a már említett, kritikus fontosságú késleltetés. A vállalat a pletykák szerint egy hibrid megoldáson dolgozik, amelyben a felhős konzol képes lesz bizonyos, a magasabb késleltetést kezelő műveletek végrehajtására, ezért a játékok nagyobb része a felhőben, a maradék pedig a felhasználónál helyben, a szerényebb képességű vason fog futni.

De a piacon nem csak a konzolgyártók, az Nvidia is szerencsét próbált: GeForce Now néven ismert szolgáltatása az Nvidia Shield Portable, Shield Tablet és Shield Console készülékekre már nagyjából három éve elérhető, béta verzióban pedig már a GeForce Now windowsos és macOS-es verziója is kipróbálható.

Bármilyen asztali Chrome-ról

A piac felosztása tehát már egy ideje folyamatban van, átütő sikernek azonban egyik paltform sem mondható - ide toppan most be a Google is saját megoldásával. Utóbbi, ahogy a Google a tesztüzemet bejelentő közleményében is kitér rá, kifejezetten a legnépszerűbb, nagy költségvetésű "AAA" címeket kínálja majd. A béta során is egy ilyen játékot próbálhatnak majd ki a tesztelők az Assasin's Creed Odyssey formájában - a teszt alatt előreláthatólag ez lesz az egyetlen elérhető cím a platformon. A szolgáltatásoknál gyakran szűk keresztmetszetet jelentő internetkapcsolat sávszélességének minimumát a Google másodpercenkénti 25 megabitnél húzza meg, a tesztet továbbá csak az Egyesült Államokra terjeszti ki.

Az ingyenes tesztüzemben október 5-én induló szolgáltatás használatához asztali Chrome böngészőre lesz szükség, ez viszont azt jelenti, hogy az kapásból szinte minden PC-s platformon elérhető lesz, legyen az Windows, macOS, Linux vagy akár ChromeOS. A játékhoz egy USB-s billentyűzet-egér párosra vagy vezetékes kontrollerre lesz szükség - vezeték nélküli perifériákat a szolgáltatás egyelőre nem támogat. Korábbi pletykák szerint egyébként a Google később Chromecasttal juttathatja el a streamelt címeket a nappalikba is.

Ami a Project Stream hátterét illeti, a Microsofthoz hasonlóan a Google is különösebb gond nélkül tud vele saját felhős infrastruktúrájára támaszkodni, nem kell külső szereplőtől függenie. A cégnek ráadásul az élő YouTube közvetítések kapcsán már az alacsony késleltetésű streaminggel is van tapasztalata - persze ez utóbbi még mindig jóval nagyobb csúszást visel el, mint mondjuk egy a reflexeket próbára tevő lövöldözős játék.

A siker ugyanakkor még a kinullázott késleltetéssel sem garantált, azon is rengeteg múlik majd, hogy a Google milyen játékfelhozatalt kínál majd a szolgáltatásban. Úgy tűnik azonban a cég már most komoly erőfeszítéseket tesz ezen a területen: a vállalathoz közel álló források nyáron arról számoltak be, a Google már az E3-on is bőszen találkozgatott játékfejlesztőkkel, nem csak egyenként próbálva azokat a Yeti köré csábítani, de akár teljes fejlesztőstúdiók bekebelezését is kilátásba helyezve, hogy kompetenciát toborozzon a projekthez. A cég továbbá idén januárban Phil Harrisont is szerződtette, aki korábban a Sony és a Microsoft konzolos divízióinak élén is dolgozott.