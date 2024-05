Promptolsz-e már padawan?

A 33. adásunk amolyan tanár-diák podcast, aminek még címet adni sem volt könnyű, annyira szerteágazó. Mit érzékel egy diák, és mit egy egyetem a juniorok iránti kereslet csökkenéséből? Milyen gyorsan reagál egy egyetem a friss informatikai trendekre, és kell-e egyáltalán egy diáknak dolgozni az egyetemi évei alatt? Van-e helye az informatikai oktatásban a ChatGPT-nek, és tanulnak-e már Rustot a diákok? Teli voltunk ilyen és ehhez hasonló kérdésekkel. Ekler Péter, a BME VIK docense, és Viczián András, az ELTE matematikus hallgatója volt a segítségünkre.

Az adásban elhangzott hivatkozások a Discord csatornánkon érhetők el, ahol még beszélgetni is tudsz velünk, és a többi hallgatóval. Adásainkat megtaláljátok a SoundCloudon, a Spotify-on, az Apple Podcasten, a Google Podcasten, és a YouTube csatornánkon is.