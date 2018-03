Google Cloud: érdemes ismerkedni!

Részesedést szerezni az AWS-től - nem kis fegyvertényt tudhat magáénak a Google felhős portfóliója. A Google Cloud Platform bevételben ugyan lemarad az Amazon behemótjától, növekedésben és tudásban azonban nincs szakadék a két felhős szolgáltatás között. Lassan itt az ideje ismerkedni a Google Clouddal is.

Google Cloud - platformban az erő

A Google meg volt korábban győződve, hogy nem az IaaS, hanem a PaaS lesz a nyilvános felhő igazi sikertörténete, ezért kezdetben a virtuális gépeket hanyagolva elsősorban platformszolgáltatására, a Google Cloud Platformra helyezte a hangsúlyt. Csak valamikor 2012 környékén látta be a cég, hogy sok potenciális ügyfél igenis a teljes infrastruktúrát igényli, szeretne hálózatokat tervezni, virtuális gépeket konfigurálni és menedzselni, és amit a Google felesleges problémaforrásként értelmezett korábban, azt az ügyfelek egy fontos szabadságfokként fogják fel. Ez a kései reagálás érhető tetten a cég részesedésében az IaaS piacon, ami hátráltatja a céget annak ellenére, hogy a műszaki oldalon már jobbára paritásról beszélhetünk.

Ez egyébként azt is megmagyarázza, hogy platformszolgáltatásokban miért számít annyira fejlettnek a Google felhős platformja, a cég ugyanis a kezdetektől ezt az oldalt erősítette, ezt is tekintette a legfőbb csapásiránynak. És ugyan az elmúlt bő fél évtizedben az IaaS felé is versenyképesre bővítette a kínálatot, de a PaaS oldalt sem hanyagolta el, az App Engine továbbra is rendkívül erős eleme a Google-féle portfóliónak.

Ma már persze a Compute Engine márka alatt a cég kínál virtuális gépeket, széles a tárolási és adatbázis-szolgáltatások köre is, amelyeket a Google néhány specialitása, például a BigQuery-vel spékel meg. De teljes a kínálat identitáskezelés, biztonság, konténerek futtatása, serverless architektúrák és a fejlett AI-API-k oldalán is, utóbbiak videófeldolgozástól a saját fejlesztésű TPU hardveres gyorsítókig kínálnak csúcs megoldásokat.

Globális hálózat Google-módra

A Google Cloud ezeken túl még rendelkezik néhány egészen különleges specialitással, amelyek a nagy versenytársakhoz képest is érdekessé teszik. Az egyik ilyen a Google globális hálózata: a cég adatközpontjait egy rendkívül magas minőségű és rendelkezésre állású optikai hálózat köti össze. Ennek gyökerei is az internetes boom időszakára nyúlnak vissza: a Google nagyon korán elkezdett befektetni az internetes infrastruktúrába, és saját kapacitást kezdett kiépíteni tengeralatti kábelek, hálózati központok, adatközpontok formájában. A "dark fiber" néven ismert üzleti modell mára abszolút beérett a cég számára, ez a hálózat teszi lehetővé például azt, hogy a fantasztikus adatmennyiségeket mozgató YouTube gazdaságosan működhessen.

A hálózat előnyeit viszont a Google ügyfelei is élvezhetik. Ennek egyik triviális példája a Spanner globálisan elosztott adatbázis, amely a rendkívül magas rendelkezésre állású hálózatnak köszönheti létezését és felhős szolgáltatásként igénybe vehető. A rendszer alapja, hogy az adatközpontok között utazó adatcsomagok kizárólag a Google által üzemeltetett hálózati eszközöket és kábeleket érintik, az "internetre" sosem lépnek ki, még virtuális formában sem.

Az ügyfelek számára pedig sok közvetett haszna is van a Google hálózatának. Ugyanez a hálózat szolgál ki rengeteg népszerű online szolgáltatást (például a már említett YouTube-ot), így az internetes szolgáltatók nagyon odafigyelnek a peering (hálózati összekapcsolódások) minőségére, alacsony késleltetésére és magas átviteli sebességére. Ha pedig baj van, egészen biztosak lehetünk benne, hogy a szolgáltató üzemeltetői legmagasabb prioritással kezelik a hiba elhárítását és javítják meg a Google (és az ügyfelek Google-felhőn futó) hálózati hozzáférését.

