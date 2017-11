Kipróbáltuk: Samsung Galaxy Note8

Megtépázott hírnevet kellett idén újra összefoltoznia a Samsung Galaxy Note széria legújabb modelljének, a Note8-nak - a tavaly elfüstölt Note7 modellek valószínűleg mindenki emlékezetébe beleégtek. A gyártó továbbá idén tavasszal magának valamelyest saját magának is versenytársakat állított, miután a radikálisan átrajzolt dizájnnal érkező Galaxy S8 széria S8+ modelljével első pillantásra úgy tűnt, könnyen kannibalizálhatja saját, nyári-őszi csúcskészülékének vásárlói bázisát, hiszen az minden addigi Note modellnél nagyobb, 6,2 hüvelykes kijelzővel debütált. Persze a Note kezében mindig ott van elsődleges megkülönböztető fegyvere, a készülék aljából előhúzható stylus - de a gyártó más területeken is igyekezett újat mutatni az eszközzel.

Kisarkított zászlóvivő

A formaterv nem áll messze a tavasszal bemutatkozott S8 sorozatnál látottaktól, elöl-hátul üvegborítás, oldalt elvékonyodó fém kerettel övezve, az előlapon a kijelző oldalain szinte nincs is perem és alul-felül is csak egy vékony sáv ad helyet a szenzoroknak és a hangszórónak. A készülék ugyanakkor érezhetően szögletesebb lett, mint az S8-ak, maga a telefon, illetve a kijelző sarkai is kisebb sugarú íveket húznak, valamint a panelt és az eszköz hátlapját fedő üveg is "gyorsabban" kanyarodik le a fémkerethez. Látványos különbség még, hogy a telefon hátoldalán, a cég történetében először, dupla kamera figyel, mellette az idei szokás szerint hátlapra költöztetett ujjlenyomat-olvasóval.

A telefon összképe, különösen a Telenortól kapott tesztpéldány fekete színében, kifejezetten elegáns, fikarcnyi helyet sem ad a kételynek azzal kapcsolatban, hogy prémium eszközről van szó. Ez a Note sorozatban nem újdonság, és az érzet a telefont megfogdosva sem változik: a hűvös üveg (ami idén már hűvös is marad), kellemes, tapadós fogást biztosít, a Samsung 18,5:9-es képaránya pedig tekintélyes mérete mellett is aránylag kellemesen kezelhetővé teszi a készüléket, még a kisebb kezekben is, persze utóbbiakból érdemes lehetőség szerint egyszerre kettőt használni.

A tavasszal megismert, kellemetlen tervezési kompromisszum elől ugyanakkor a Note8 sem tudott elmenekülni: az ujjlenyomat olvasó a már említett pozícióban, a kamerák mellett, a hátlap felső részén található, a készüléket szemből nézve a bal oldalon. Ez azt jelenti, hogy a jobbkezes felhasználóknak a gyártó már csak úgy találhatott volna nehezebben elérhető pontot az eszközön, ha a szenzort egész a készülék sarkáig tolja fel: ilyen magasan egész egyszerűen nem kényelmes a szenzort használni. A Note8 problémája, hogy az érzékelő megérintéséhez mindenképp fogást kell váltani, egy ekkora telefonnál ez pedig nagyon kényelmetlen tud lenni. Az elhelyezésre nem mentség, de magyarázat, hogy a Samsung extrém vékony formatervet használ, amelyben nem fér el egy magasságnál az akku és a szenzor (sem a kamera, sem az ujjlenyomat-olvasó), ezért ez a modul csak ott kaphat helyet, ahol már az akku véget ér. Mi inkább picit vastagabb házat választanánk, ha a naponta akár százszor használt szenzor két centivel lejjebb kerülhetne.

Szerencsére azért akad alternatív feloldómódszer is, a tavaly, illetve tavasszal megismert retina- és arcfelismerés itt is használható. Mindkettő gyorsan és pontosan működik, talán ha 7-8 próbálkozásból egyszer kell megismételni a műveletet - persze hátrányuk, hogy mindkettőhöz magunk elé kell tartani a telefont, illetve az íriszszkennernél szemünket sem árt tágra nyitni.

Ha stylus akkor Note

Ahogy arra korábban kitértünk, az S8+ a korábbi Note-oknál is jóval nagyobbra sikerült, az idei Note széria azért igyekezett megtartani a legnagyobb Samsung csúcsmodell címét, egy hajszállal megnövelve a kijelzőméretet, a fentebb említett 6,2-ről 6,3 hüvelykre, változatlan felbontás mellett. Ez továbbra is tűéles képet biztosít, ahogy megszokhattuk a Samsung AMOLED panelje még mindig etalonnak számít az iparágban (nem véletlen, hogy az új csúcs iPhone is ezt használja már), mind fényerejét, mind színmegjelenítését tekintve. A készülék aljához haladva talán nem túlzás azt mondani, hogy azon találjuk az idei csúcsmodell-eresztés legtöbb nyílását. Miközben egyre több gyártó bőszen végzi ki a 3,5 milliméteres jack csatlakozót, a Samsung az USB-C aljzat mellett továbbra is megtartotta azt, a másik oldalon pedig a S Pen foglalata figyel, benne a széria védjegyének számító érintőtollal.

Utóbbihoz az elmúlt évek hagyományának megfelelően egy sor szoftveres funkció is társul, az ezeket tömörítő menü a tollat a készülékből kihúzva egyből megjelenik. A legalapvetőbb ilyen tollas appal egy üres felületre firkálhatunk feljegyzéseket, különböző virtuális tollakkal-ceruzákkal, azokat pedig igény szerint menthetjük, vagy az eggyel komplexebb szerkesztési műveleteket, például gépelést is lehetővé tévő Samsung Notesba is átvihetjük. Érdekesebb az Intelligens kijelölés néven futó funkció, amellyel a kijelzőn megjelenő tartalmakat róhatjuk körbe, majd másolhatjuk vágólapra a képi tartalmakat, sőt a szöveginformációkat is kinyerhetjük azokból. Zseniális ötlet, hogy a jegyzetelés lezárt telefon mellett is működik, ilyenkor a fekete kijelzőre írhatjuk fel magvas gondolatainkat, ezeket a telefon automatikusan menti is.

De még a mozgóképek kijelölésére is lehetőség van, azokat rögzítve GIF animációk készíthetők. A képernyőírás, azaz a rögzített képernyőképek összefirkálása idén sem maradt ki a repertoárból, ahogy az élő üzenet sem: ebben GIF-eket készíthetünk, amelyekben a telefonon tárolt képekre írunk-rajzolunk. Végül de nem utolsó sorban a cég hazánkban még elég szegényes képességű virtuális asszisztense, a Bixby, illetve a "Fordítás" funkció is saját ikont kapott az érintőtoll menüjén. Utóbbival a tollat idegen nyelvű szavak fölé tartva azok automatikusan lefordíthatók.

Maga az érintőtoll továbbra sem mondható vaskosnak - elvégre el kell férnie a Note 8 készülékházában - ugyanakkor egyáltalán nem kényelmetlen a használata, az írás-rajzolás közben gyorsan kézre áll az eszköz. Az egész biztos, hogy az S Pen kifejezetten rétegigényeket vesz célba, ízlés kérdése, hogy valaki hasznosnak tartja-e a Samsung érintőceruzáját. Aki hajlamos különböző ötleteket, terveket ábrák formájában papírfecnikre firkálgatni, annak egész biztosan jól jön majd, hogy a fecnik végre nem vesznek el az íróasztal zugaiban, helyette mindig rendelkezésre állnak a telefonon - ahogy az is, hogy a készített fotók is kiegészíthetők különböző megjegyzésekkel. A GIF-es, mozgóképes képességek ugyanakkor valószínűleg a tréfás Messenger üzenetek küldésében csúcsosodnak majd ki.

A toll szintén hasznos, ha az ujjbegynél finomabban szeretnénk a kijelzőhöz nyúlni. A Note-sorozat mindig népszerű volt például a rendszergazdák körében, a nagy kijelző és a stylus tökéletes kombináció, ha gyorsan be kell RDP-zni egy szerverre. Ez továbbra kiválóan működik, a Note8-on is lehet PC-t távirányítani. Az mindenesetre biztos, hogy a sorozat kedvelői most sem fognak csalódni, főleg figyelembe véve, hogy minden eddiginél nagyobb digitális vásznon élhetik ki firkálási vágyukat.

Élvonalbeli, de nem kifogástalan kamera

2017 nyarára a Samsung is megtört az iparági nyomás alatt, és maga is átnyergelt a jóformán kötelezővé vált kétkamerás konstrukcióra. A koncepció itt az iPhone-oknál is megismert optikai zoomra épít, abból a kamera kétszeres értéket produkál második "telefotó" lencséjével, ráadásul komoly előnye, hogy mindkét szenzorhoz párosul optikai képstabilizáció. A páros felállást a cég a háttérelmosáshoz is beveti, ez sokszor kifejezetten látványos végeredményt produkál, épp kellően homályos háttérrel, illetve a fotó abból figyelemfelkeltően kiemelkedő tárgyával.

A kamera a fókuszt világosban lényegében azonnal megtalálja, de sötétben vagy kedvezőtlen fényviszonyok között sem kell rá sokat várni. A kamerának akadnak ugyanakkor gyengeségei is, az olyan apróbb részletek, mint a szőr- vagy hajszálak ha nem ideális a megvilágítás, sokszor egybemosódnak egy nagy (és kellemetlen) olajfestménnyé, illetve a hasonló aprólékos textúrákhoz is érdemes jobb fényviszonyokat keresni, főleg a telefotó lencsét használva - alkonyat után macskát fotózni ne ezt a telefont válasszuk, a mezőnyben rengeteg jobb opció van. A készülékkel ugyanakkor arra is lehetőség van, hogy a fotó ellövésekor mindkét kamera képét rögzítsük, így ha közeli kép nem sikerült tökéletesen, a másik szenzorral készült, nagyobb látószögű képet még mindig megtarthatjuk.

A nagy telefonok egyik előnye, hogy jellemzően jókora akkuval érkeznek, így tisztességes üzemidőt produkálnak - sajnos a Note 8 esetében nem egészen ez a helyzet, még ha nem is kell azért aggódni, hogy a telefon a nap közepén cserben hagyja a gazdáját. Az valószínűleg senkit nem ér meglepetésként, hogy a Samsung idén nem nagyon merte feszegetni a határokat, hogy minél nagyobb telepet gyömöszöljön a készülékbe, abba így a rövid életű Note7-énél kisebb, 3300 mAh kapacitású akkumulátor került. Annak fényében tehát, hogy az idei modell ráadásul lényegesen nagyobb kijelzővel érkezett mint elődje, sejthető, hogy előrelépést legalábbis nem érdemes várni az akkus teljesítményben - ennek megfelelően a Note8 egy munkanapot viszonylag kényelmesen átvészel, de ha aktívan fogjuk egész nap használni, érdemes indulás előtt már a töltőt is bekészíteni.

Egy említést a készülék vízállósága is megér, ez ma már szintén elvárható lett a csúcskategóriában. Az IP68 minősítés a Note8 repertoárjából sem hiányzik, így fürdés, tusolás közben sem kell felfüggeszteni a firkálgatást vagy YouTube-ozást.

Bring Your Own Bloatware

Az eszközön még mindig 7.1.1-es Androidot találunk, augusztus 1-i biztonsági szint mellett. A Samsung csúcsmodelljeire saját ígérete szerint röviddel azután kiadja a legújabb biztonsági javítást, hogy a Google azt elérhetővé teszi, ugyanakkor a tesztkészüléket a Telenortól kaptuk kölcsön, így itt még a szolgáltató rostáján is át kell menni a szoftvernek, mielőtt a felhasználókhoz jut - ezért a csúszás. A rendszer a szokott módon TouchWiz felülettel érkezik, amelyet szinte ugyanaz a csúcsvas hajt, amely az S8 szériát is, így a felhasználói élmény is szinte változatlan - igaz az új Note-ba másfélszer annyi RAM jutott mint az említett modellekbe, ez azonban egyelőre nem jelent érezhető differenciát.

Természetesen a Bixbynek is bérelt helye van a telefonon, a készülék bal élén húzódó hangerőgombok alatt ismét jutott saját billentyű is a Samsung virtuális asszisztensének. Noha ezzel az S8 széria rajtjakor még sokat nem tudtunk kezdeni, azóta a segéd óvatosan elkezdte bontogatni a szárnyait, és már hajlandó meghallgatni a hangos kéréseket - persze csak angolul. Egyelőre azonban az angol parancsok is a cég saját appjaira korlátozódnak, mint a kamera megnyitása, új naptárbejegyzés készítése és hasonlók. A virtuális segéd fülére mindenesetre nem lehet panasz, még a kevésbé artikuláltan adott utasításokat is gyorsan kibogozza. Az asszisztens továbbá a kamerán keresztül is képes figyelni, a Bixby Visionnel szövegeket digitalizálhatunk, illetve a lőtt fotók alapján indíthatunk keresést hasonló tartalmakra.

A szoftverek oldalán továbbá kifejezetten jó pont a cég részéről, hogy nem tukmálja alkalmazásait kértelenül is a felhasználókra, a telefon első indításakor kiválasztható, hogy mely Samsung appok legyenek ott a készüléken. A Note8, akárcsak az S8 széria, a Dex dokkolót, illetve a tavasszal megismert asztali üzemmódot is támogatja.

A Note sorozatot feltámasztó Galaxy Note8 minden tekintetben a csúcsot célozza, hatalmas, kifogástalan kijelzőjével, izmos hardverével és az Achilles-sarkak ellenére továbbra is élvonalbei kamerájával könnyedén felveszi a versenyt a hasonló piacot célzó eszközökkel - ugyanakkor hogy meg is nyeri-e azt már nem ilyen egyértelmű. A stylus rajongóit a cég biztosan a zsebében tudhatja, ezen a területen a Note-nak nincs igazán vetélytársa, ha azonban valaki a nagyméretű kijelzővel szerelt csúcsmodellek jóval tágasabb piacán kutat, már korántsem ilyen egyértelmű a döntés, főleg ha a készülék árát is figyelembe vesszük. A 334 990 forintos ajánlott fogyasztói ár ugyanis még a mai csúcstelefonos léptéket figyelembe véve is sokkoló, ezért már nagyon kell szeretni az érintőceruzát. Ugyanakkor ha ez a feltétel adott, lényegében biztosra vehető, hogy belátható időn belül nem lesz panasz a készülékre.