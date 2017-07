Megkésve bár, de törve nem, megtanult angolul a Samsung virtuális asszisztense, ezzel pedig végre igazi vetélytársa lehet az olyan szereplőknek, mint a területet jelenleg uraló Amazon Alexa, netán a Google Assistant vagy az Apple-től megismert Siri. Az angol nyelvi képességekkel a Bixby névre keresztelt asszisztens az Egyesült Államokban is elérhetővé válik a gyártó csúcstelefon párosán, a Galaxy S8-on és a Galaxy S8+-on.

A Bixbyt a vállalat már idén márciusban bejelentette, a virtuális segéd alapjait a cég a tavaly októberben bekebelezett Viv fejlesztőcsapatával fektette le, ugyanazzal a brigáddal, akik annak idején az Apple termékén a Sirin is dolgoztak. A termék fő erőssége, hogy hangparancsra külső alkalmazásokban is képes működtetni bizonyos funkciókat, igaz ezeknek az appoknak a köre egyelőre kimerül a Samsung saját előre telepített szoftvereiben. A későbbi tervek között szerepel a Bixbyhez szükséges fejlesztőkészlet megnyitása a harmadik féltől származó appok fejlesztői felé, ami ha a Samsung asszisztensének sikerül teret hódítania, komoly fegyvertény lehet a cég kezében - addig viszont be kell érni a vállalat saját appjainak hangalapú vezérlésével. Mindezek mellett persze az olyan, már-már kötelezőnek számító képességek is felvonulnak, mint a kontextusértelmezés vagy a hiányos információk hatékony kiegészítése.

Az asszisztens dedikált gombot is kapott a cég zászlóvivőin, illetve értelemszerűen hangparancsra is aktiválható. De nem marad már sokáig a Bixby egyedüli otthona az S8 széria, az Apple, Google és persze a kategóriát lényegében megteremtő Amazon után a Samsung is saját okoshangszórón dolgozik, amelynek lelke virtuális segédje lesz - a gyártó ráadásul nem áll meg itt, az asszisztenst lépcsőzetesen minden készülékére, így a háztartási gépekre is eljuttatja. Miután az asszisztens felhős környezetben fut majd, lényegében csak Wi-Fi kapcsolatra és hangrögzítési képességre lesz szüksége az egyes gépeknek a szoftver kihasználásához.

Az Egyesült Államokban a felhasználók a szoftver frissítését követően meg is kezdhetik az asszisztens használatát, de természetesen Dél-Koreában is megnyílik a lehetőség az angol nyelvű használat előtt. A cég közleményében siet azt is hangsúlyozni, hogy a "közeljövőben" a szolgáltatás további nyelveken és eszközökön is elérhetővé válik.

Ha a már jó ideje piacon lévő versenyzők mellett teret akar nyerni, a Samsungnak rohamtempót kell diktálnia a Bixby fejlesztésében, hiszen már a Siri sem csak iPhone-okon érhető el, a piac jelenlegi uráról, az Alexáról nem is beszélve. Az Amazon asszisztense már most demonstrálta azt, ami a dél-koreai cégnél még csak vízió, azaz a háztartási gépekkel való integrációt: az asszisztens már ott figyel az LG CES-en bemutatkozott eszközein. A cég ráadásul több más partnert is talált, az Alexa elérhető többek között a HTC U11 készülékén, sőt, iOS-re is elkezdett beszivárogni. Eközben Kínában már az Alibaba is előállt saját okoshangszórójával.