Nagy pénz, nagy szívás: útravaló csúcstámadó IT-soknak

Komoly fizetések, komoly kihívások. Azt viszont hajlamos mindenki elfelejteni, hogy a csúcs felé vezető, stresszes út egyre szűkül, főleg Magyarországról indulva. A magas pozíciók száma limitált, az álláskeresés és munkahelyváltás akár években is mérhető, egy interjúzási folyamat fél évtől indul. Grátiszban pedig sokszor úgy keresik az utódot, hogy az előd még a székében ül gyanútlanul. Azért mondunk sweet spotot is, ha már hunglish legyen kövér.

