Bemutatkozott a Galaxy S8 széria

A szokásos MWC-s menetrendhez képest megcsúszva bár, de idén is bemutatkozott a Samsung legújabb csúcstelefonja, pontosabban csúcstelefon-párosa. A bejelentés ezúttal sokkal nagyobb horderejű, mint az elmúlt évek aktuális csúcsmodelljeinek bemutatói, hiszen a most debütáló Galaxy S8 szériának nem csak helyt kell állnia a piacon, de a gyártó nevén a kigyulladó-felrobbanó akkumulátoraik miatt visszahívott Galaxy Note 7 modellek által hagyott csorbát is ki kell köszörülnie.

Új arcot kap a Galaxy S sorozat

A Samsung ezért idén beveti a nehéztüzérséget, a frissített hardvert új szoftveres funkciókkal, új kiegészítőkkel és nem utolsó sorban feltűnő dizájnváltással toldja meg, amely az elmúlt hét évben bebetonozott alapvető formatervvel szakít. Kezdjük is a sort a legfeltűnőbb változással, a Galaxy S8, illetve nagyobb testvére az S8+ alaposan átrajzolt külsejével. Nem hazudtak a kiszivárgott fotók, az okostelefon elől szinte csak kijelzőből áll, oldalról teljesen eltűntek a keretek és alul-felül is csak egy-egy vékony csík szegélyezi a cég által Infinity Display néven emlegetett panelt, épp helyet adva a hangszórónak és mikrofonoknak - az elmúlt években megszokott, jellegzetes fizikai home gombtól is elköszönt a gyártó. A kijelző szélei íveltek, valahogy úgy mint a szebb napokat is látott Note 7 esetében, ez pedig a szériával alapértelmezett kialakítássá avanzsál, nem lesz külön sík kijelzős és Edge modell.

Az elképesztő kijelző-készülékház arányt jól mutatja, hogy bár a kisebb változat, azaz a mezei Galaxy S8 is kifejezetten nagynak számító, 5,8 hüvelykes kijelzőt kapott, meghaladva a hagyományosan a Samsung nagyméretű modelljének elkönyvelt Note széria 5,7 hüvelykjét, a készülék összességében mégis érezhetően kisebb, mint sok, jelentősen kisebb panellel szerelt konkurens. Az S8+ 6,2 hüvelykes kijelzőjével első hangzásra egy kézben gyakorlatilag használhatatlan monstrumnak tűnhet, miután azonban a készülékház lényegében egyáltalán nem ad hozzá az eszköz szélességéhez, a telefon valójában még keskenyebb, mint több 6 hüvelyk alatti kijelzővel szerelt rivális. A készüléke fizikai paraméterei egész pontosan 148,9 x 68,1 x 8,0 milliméter, illetve az S8+-nál 159,5 x 73,4 x 8,1 milliméter.

A telefonokat lehetőségünk volt rövid időre megfogdosni: a Galaxy S8 kézbe véve szabályosan kicsinek hat, és nagyobb testvérének használata sem jelent komolyabb kihívást, mint egy átlagos 5,5 hüvelykes panellel szerelt telefoné. Noha biztosat csak hosszabb használat után mondhatunk, az sejthető, hogy a készülékeknél oldalsó peremek híján a felhasználók akaratlanul is megérintik majd a kijelzőt a telefonra jobban rámarkolva, így számítunk néhány véletlenül megnyitott appra, ugyanakkor a Samsung elviekben igyekszik szoftveresen kiszűrni a véletlen érintéseket.

De nem csak a kijelző szélei, hanem a sarkok is lekerekedtek, kicsit elnyújtottabb ívben mint azt az LG G6-nál láthattuk, a UI természetesen itt is igazodik az új formához. A panel maga Samsung-hagyománynak megfelelő Super AMOLED, 2960x1440 pixel felbontással, ami az S8-on 570, az S8+-on pedig 529 PPI-s pixelsűrűséget jelent. A vállalat okostelefonos paneljei évek óta mutatják az utat a piacon, most sincs ez máshogy, készülékek elképesztően jó képet, élénk színeket produkálnak, a panel továbbá a HDR tartalmakat is támogatja. A tekintélyes felbontás VR-es használatra is alkalmassá teszi a telefonokat - igaz, utóbbinál azért még van hova tekerni a potmétert.

Virtuális home gomb, hátlapra száműzött ujjlenyomat-olvasó

A száműzött home gomb az androidos eszközökön elterjedt navigációs sávra költözött, pontosabban ahogy a Samsung fogalmaz, a kijelző mögé. A virtuális gomb ugyanis nyomásérzékeny, a funkció az iOS-ről ismert 3D Touchra emlékeztet, noha a kijelző más részein egyféle nyomásszinttel kell beérnünk. A méretes kijelzőket a cég szoftveresen igyekszik a lehető legjobban megtámogatni és kihasználni, azokon lehetőség van osztott ablakos nézetre, így egyszerre két alkalmazással dolgozhatunk, a Snap Window funkcióval pedig kijelölhetjük azt is, hogy egy-egy app felületének melyik részét jelenítse meg a telefon a párhuzamosan használt másik alkalmazás képe fölött.

Miután az előlapi fizikai gombnak mennie kellett, a gyártó az ujjlenyomat-olvasónak is új helyet keresett, a négyszögletes szenzor a hátlapra került. Az érzékelőt ugyanakkor nem a megszokott helyen, hátoldalon középtájt kell keresni, az a kamera mellett kapott helyet. Ez az elhelyezés első tapasztalataink szerint nem olyan ergonomikus, mint a hagyományos hátlapi pozíció, különösen a nagyobb modell esetében kell nyújtózkodni, hogy rátapintsunk az érzékelőre. A kialakításban valószínűleg a hátoldali hardverelemek esztétikusabb szimmetrikus elrendezése, vagy épp a komponensek belső elhelyezkedése játszott szerepet, akárhogy is, az unortodox pozíció visszalépésnek hat egy mezei középen ülő szenzorhoz képest - noha a hátlapi ujjlenyomat-olvasókat preferálók valószínűleg így is jobban kedvelik majd, mint az előlapi gombos elrendezést. De a biometrikus azonosítási funkciók nem merülnek ki ennyiben az eszközökön a Note 7-ről ismerős írisz-szkennert is megtaláljuk.

A Galaxy S8 széria kétféle processzorral kerül piacra régiótól és szolgáltatótól függően, noha ezekről a gyártó hivatalos részleteket egyelőre nem közölt, jó eséllyel a Snapdragon 835-ről, illetve a Samsung saját fejlesztésű Exynos 8895 chipjéről van szó. Mindkét lapka 10 nanométeren készül, és két darab négymagos klaszterből épül fel, big.LITTLE elrendezésben. A chipekhez 4 gigabájt RAM párosul, a belső tárhely pedig opcionálisan 64 vagy 128 gigabájt lehet. A kameránál a Samsung nem ment el a megkérdőjelezhető jelentőségű, ugyanakkor egyre népszerűbb dupla kamerás irányba, helyette egy 12 megapixeles "Dual Pixel" szenzort tett a telefon hátoldalára, optikai képstabilizációval megtámogatva. Az előlapon egy a csúcstelefonoknál mára standardnak mondható, 8 megapixeles, autofókuszra képes kamera figyel.

Mindkét modellben tekintélyes akkumulátort találunk, a jókora kijelzők mellett persze azokra szükség is lesz. Az S8-at a cég egy 3000 mAh-s, az S8+-t pedig egy 3500 mAh kapacitású teleppel szerelte fel. Mindkét modell vízálló, egész pontosan IP68-as védettségi besorolást kapott, továbbá akárcsak az előző generációnál, itt is lehetőség van a belső tárhely bővítésére microSD kártyával. A telefonok USB-C aljzatokat kaptak és a vezeték nélküli töltést is támogatják.

Az S8-akkal a Samsung virtuális asszisztense, a Bixby is bemutatkozik, amely a Siri-nek, Google Assistantnak és az Amazon Alexának állít konkurenciát. A Bixby erőssége, hogy különböző, appokon belüli funkciókat is képes ellátni, igaz egyelőre csak a gyártó saját alkalmazásaival működik együtt - a cég azonban tervei szerint külső fejlesztők előtt is megnyitja majd a platformot. A Bixbyről korábban itt írtunk részletesen.

Az asztali használata a következő célpont

Az új csúcskészülékekhez új kiegészítők is érkeznek, jön új GearVR szemüveg, amelyhez már különálló, érintőpaddal szerelt, a Google Daydream iránymutatásának megfelelő kontroller is tartozik (az telefonok ugyanakkor a régi GearVR modellekkel is használhatók), a cég továbbá 360 fokban videózó VR kameráját, a Gear 360-at is frissítette, a 2017-es modell már 4K felvétel készítésére is képes.

A legérdekesebb kiegészítő azonban kétségtelenül a Dex névre hallgató asztali dokkoló, amely Ethernet, USB és HDMI aljzatokkal egészíti ki az S8 modelleket, amelyekhez így monitort, billentyűzetet és egeret is csatlakoztathatunk, kvázi asztali számítógépként használva azt. A koncepció erősen emlékeztet a Microsoft által felvázolt Continuumra, csak éppen androidos köntösben, a gyártó ehhez az üzemmódhoz monitorokra szabott, asztali felületet is készített, amelyben ablakban futtathatók a különböző alkalmazások. Ez a UI lényegében ugyanúgy kezelhető, mint bármilyen asztali rendszer - ha pedig az ablakban futtatott appok nagyon igénybe vennék a telefont, a Dex dokkolóban aktív hűtés is található.

Ahogy azt sejteni lehetett, az új S8 széria árazása nem lesz túl pénztárcabarát. A Galaxy S8 ajánlott fogyasztói ára hazánkban 274990 forint, míg a nagy modellé 299990. A Dex dokkoló 34990 forintért lesz elérhető, míg az új GearVR szemüveg kontrollerrel 39990 forintba kerül majd. A kontroller egyébként önmagában is megvásárolható a cég régebbi VR szemüvegei mellé, így 9990 forint.