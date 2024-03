Tényleg jön a műholdas kapcsolat az Android 15-be

Elérhetővé vált az Android 15 Developer Preview 2.

A Google február végén tette elérhetővé az Android következő verziójának (belsős kódnéven Android 15 Vanilla Ice Cream) első előzetesét, most pedig kigördült az Android 15 Developer Preview 2, ami újabb funkciókat szellőztet meg a stabil formájában csak október környékén megjelenő főverzióból.

A műholdas üzenetküldési támogatáson már körülbelül egy éve dolgozik a cég, és a jelek szerint az Android 15-ben már hivatalos lesz a műholdas kapcsolódás platformtámogatása. A fejlesztői előzetes már tartalmazza a kapcsolódó értesítéseket, állapotsor jelzéseket és a szükséges UI-elemeket, amelyek a műholdas kapcsolat aktiválásakor jelennek meg. Az alkalmazásokkal a „NonTerrestrialNetwork” API fog kommunikálni.

Az új főverzióban lehetséges lesz, hogy harmadik fél SMS- és MMS-alkalmazásai is hozzáférjenek a műholdas csatlakozási API-khoz, de az RCS-támogatással rendelkező továbbfejlesztett üzenetküldés csak az "előre telepített" alkalmazásokra korlátozódik továbbra is. Ez egyben megerősíti azt is, hogy az Android 15 továbbra sem engedi majd a Play Áruházból letöltött külső appokat az RCS közelébe.

Az Android 15 már hatékonyabban fogja kezelni a kagylómobil kialakítású különféle "flip" és "fold" mobilok kisebb külső képernyőit, amelyek nem minden helyzetben működnek jól a normál androidos-appokkal. Az alkalmazásfejlesztők deklarálhatnak egy olyan tulajdonságot, amivel az alkalmazásuk megjelenhet a támogatott flip készülékek kis fedőképernyőin is.

Az Android 15 Developer Preview második kiadása már elérhető Pixel 6, 7, 8, Fold és Pixel Tablet készülékekre, de az instabil és bugokat tartalmazó fejlesztői buildek inkább az alkalmazásfejlesztőket célozzák meg. Az izgalmasabb bejelentésekre jó eséllyel a május 14-én esedékes Google I/O konferencián lehet számítani. A megosztott ütemterv szerint a bétafázis a szokásos módon áprilisban kezdődik, a rendszer pedig június környékén érheti el a platformstabilitást, ekkortól kezdhetnek építeni alkalmazásokat a fejlesztők Android 15-re, mivel utána már nem várhatók lényegibb módosítások az API-kon. A végleges verzió megjelenése ősszel esedékes.