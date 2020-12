A KFC is belép a játékkonzol-piacra

Igaz a rántottcsirke-melegítővel is felszerelt KFConsole vödör formájú háza valójában egy gamer PC-t rejt.

Váratlan új szereplő bukkant fel a játékosokat célzó hardverek piacán: a KFC gyorsétteremlánc jelentette be, játékkonzolt, azaz pontosabban egy a Cooler Masterrel közösen fejlesztett, egyedi, vödör formájú házba csomagolt gamer PC-t dob piacra - a KFConsole néven rajtoló eszközben pedig a cég fő profiljához hűen egy ránottcsirke-melegítő fióknak is jutott hely. A bejelentést elsőre sokan érthető módon valamilyen fura (karácsonyi?) tréfának vélték, a KFC azonban úgy tűnik komolyan gondolja az eszköz piacra dobását, még ha konkrétumokat egyelőre nem is árult el annak tervezett idejéről vagy áráról.

A hardverről (a csirkemelegítőn túl) annyit tudni, hogy a KFConsole-ban egy Intel NUC 9 Extreme modul dolgozik majd, a grafikus kártyát az ASUS biztosítja, továbbá két darab, 1 terabájtos Seagate Barracuda PCIe NVMe SSD is jutott a "vödörbe" - amelytől a gyorsétteremlánc rendkívül ütős, "4K/240FPS" teljesítményt ígér.