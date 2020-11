Frissíti és széles körben elérhetővé teszi okos szemüvegkeretét az Amazon

Az Echo Frames második generációját már nem csak meghívó birtokában lehet megvásárolni.

Frissíti okos szemüvegkeretét az Amazon: az Echo Framest a vállalat eredetileg tavaly ősszel

jelentette be és csak korlátozott számban tette elérhetővé, néhány kiválasztott vásárló számára. A készülékre inkább érdemes fejen viselhető okoshangszóróként, mint szemüvegként gondolni, és ugyanez igaz a frissített modellre is, amelynek száraiban az elődhöz hasonlóan négy apró hangszóró, valamint egy mikrofon is helyet kapott, az Alexával való beszélgetésre. Az új modell hosszabb üzemidőt és jobb hangzást ígér, valamint többféle színben is elérhető lesz - immár minden érdeklődő számára.

Úgy tűnik tehát az Amazon az elmúlt év során sikeresnek ítélte az Echo Frames korlátozott, kísérleti rajtját - nem úgy, mint a szemüveggel párhuzamosan bemutatott Echo Loop okosgyűrű esetében. A masszív, titánból készült gyűrűbe a gyártó ugyancsak mikrofonokat és hangszórókat zsúfolt az Alexa használatához, az ugyanakkor láthatóan nem nyerte el a felhasználók tetszését így a cég kivezeti a terméket. Az Echo Frames nettó 250 dollárért lesz megvásárolható, 70 dollárral drágábban, mint az első verzió.