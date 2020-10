Globálisan is lelőtte a Play Musicot a Google

Az augusztusban bejelentett ütemtervhez tartva magát október első felében globálisan lekapcsolta a Play Store zenei platformját, a Play Music-ot a Google. A Play Music koporsójába idén került az utolsó szög, a szolgáltatás azonban nem múlik ki utód nélkül, hanem teljes egészében átadja a stafétát a Google másik zenestreaming szolgáltatásának, a YouTube Musicnak. Már 2018-ban világossá vált, hogy a Google Play Music a házon belüli rivális javára lehúzza a rolót, annak leállítását azonban a Google az elmúlt két évben halogatta.

Az összeállított lejátszási listák, feltöltések és vásárlások ezt követően sem vesznek el, decemberig azonban ezeket mindenkinek át kell vinnie a YouTube Music felületére - amely év végén teljesen leváltja majd a Play Musicot. A vállalat a tartalmak importálásáról az új felületre már korábban részletes tájékoztatót tett közzé, melyeket most a magyar weboldalon keresztül is elérhetővé tette a cég:

A Google Play zenei áruháza a továbbiakban nem áll rendelkezésre. Ha szeretnéd továbbra is hallgatni a Play Zene-könyvtáradban található számokat, akkor a music.youtube.com/transfer oldalon lehetőséged van áttelepíteni őket a YouTube Music szolgáltatásba. Ezenkívül letöltheted adataidat a Google Takeout alkalmazáson keresztül, illetve törölheted őket a Play Zene-fiókod beállításai között. A YouTube Music szolgáltatással továbbra is: – hozzáférhetsz több millió hivatalos dalhoz, lejátszási listához, videóhoz és egyebekhez; – új zenéket fedezhetsz fel a személyre szabott ajánlásoknak köszönhetően; – akár százezer számot is feltölthetsz a YouTube Music szolgáltatásba a music.youtube.com webhelyen. A Google Takeout alkalmazással a következőket töltheted le: – a Google Play feltöltött számai közül korábban vásárolt zeneszámok; – saját zenei kívánságlista és vélemények; – a könyvtáradban található zeneszámok listája, lejátszási listák és rádióállomások. A Google Play Zene-fiókod beállításai között a következőket törölheted: – Play Zene-könyvtár; – Play Zene ajánlási előzményei. Ez év végén megszűnik a hozzáférésed a Google Play Zene alkalmazáshoz. Ha úgy döntesz, hogy a fenti műveletek egyikét sem hajtod végre, akkor minden át nem vitt, illetve le nem töltött Play Zene-adat véglegesen törlődik majd. Köszönjük, hogy ennyi éven át támogattad a Google Play Zene szolgáltatást. Reméljük, hogy együtt folytatjuk utazásunkat immár a YouTube Music szolgáltatásban, zenéid új otthonában.