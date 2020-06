A karanténidőszak új sztárja a karitatív célú videochat

A karanténidőszakkal az adakozás illetve karitatív tevékenység új formája erősödött meg a hírességek körében. Megjelent a karitatív célú privát chat.

A videokonferenciák az emberek karanténidőszak alatti összekötésén túl úgy tűnik, karitatív platformként is kitűnően beválnak, legalábbis erre utal, hogy már több mint 10 ezer dollárnál (azaz átszámítva kábé hárommillió forintnál) jár az az árverés, melynek nyertese Keanu Reeves egy 15 perces privát videobeszélgetésére fizethet be. A Mátrix sorozattal a legkőszívűbb geekeket is rabul ejtő színész természetesen nem magának teszi el a bevételt, azt teljes egészében egy rákos gyermekek gyógyítását célzó alapítványnak ajánlja fel.

A zoom-alapú videochatekre a Cameo nevű celeb-üzenetküldő platform is lecsapott pár napja, a Cameo Live nevű szolgáltatás iránt máris óriási az érdeklődés, noha egyelőre csak 31 celeb - 27 férfi és mindössze 4 nő - érhető el rajta keresztül. A 2017-ben indult startup egyébként azzal tett szert népszerűségre, hogy adott tarifáért a kiválasztott hírességgel felvetet egy rövid, személyes üzenetet, például egy születésnapi jókívánságot, amit aztán továbbítani lehet tetszőleges címzettnek.