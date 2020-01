Kéretlenül is megkapják a Bing Chrome-kiegészítőt az Office 365 ProPlus ügyfelek

A Microsoft a böngészőkiegészítőt kérdés nélkül, automatikusan telepíti - szerencsére azért a rendszergazdáknak kiskaput is biztosít.

Ha kell, ha nem telepíti a Bing böngészőkiegészítőt Chrome-ra a Microsoft, legalábbis a Office 365 ProPlus ügyfeleknél. A szoftvercsomag a tervek szerint februárban megjelenő 2002-es verziójának telepítése, valamint a korábbi verziók frissítése automatikusan megindítja a Bing kiegészítő telepítését is, ezzel a vállalat saját keresőjét állítva be alapértelmezett keresőmotorként. Ahogy az várható volt, a lépés komoly felháborodást váltott ki a rendszergazdák körében, akik egyebek mellett Redditen is hangot adtak nemtetszésüknek. A Microsoft vélhetően készült a negatív visszhangra, kapcsolódó támogatási dokumentumbában ugyanis siet kiemelni, hogy az Office Deployment Toolon vagy a csoportos irányelveken keresztül lehetőség van a kiegészítő telepítésének mellőzésére.