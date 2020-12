Kipróbáltuk: Xiaomi Mi 10T Pro 5G

Bő egy éve hivatalosan is felvette térképére Magyarországot a Xiaomi, így már itthon is első kézből juthatunk hozzá a gyártó készülékeihez, amelyek jellemzően csábító ár-érték arányukkal hívják fel magukra a figyelmet. Nincs ez máshogy a gyártó Mi 10T Pro 5G csúcsmodellje esetében sem, amely csinos dizájnt és 2020-as csúcsvasat ígér, a rivális csúcsmodellekénél jelentősen kedvezőbb áron - persze egyes területeken kicsit visszatekerve a potmétert.

ÚJABB VASKOS KAMERAPLATFORM

A készülék formatervével alapvetően az iparág széltében-hosszában megszokott irányvonalat követi, esetében is fémkeretbe szorított üvegszendvicsről van szó, egyébként rendkívül kellemes tapintású, igaz kézben tartva kissé csúszós, matt hátoldallal. A hátlap a zsebekben is okozhat kellemetlen meglepetést, mélyebb fotelből, autóból kiszállva az előnytelenebb varrású zsebekből szerencsétlen helyzetben kicsúszhat, persze ez a probléma egy tokkal könnyen orvosolható. A hátlapból agresszívan kiemelkedik a három kamerát sorakoztató platform, amelynek méretes fő kamerájáról még az alapvetően nem kirívó formaterv mellett is könnyen felismerhető a készülék - legalábbis hátulról.

Kevésbé feltűnő módon ugyan, de A Samsung, Huawei és hasonló riválisok zászlóvivő okostelefonjaitól a Mi 10T Prót az ujjlenyomat-olvasó pozíciója is megkülönbözteti, az nem a kijelző mögött, hanem a telefon oldalán, a bekapcsológombban kapott helyet. Bár vannak akik a kijelző mögé rejtett kialakítást preferálják, az oldalt elhelyezett szenzor egyértelmű előnye, hogy könnyebben kitapintható - cserébe persze a zsebben matatva is könnyebb véletlenül feloldani a lezárt készüléket. A megjelenés kapcsán az okostelefonhoz mellékelt tokra is érdemes kitérni, a fent átlátszó, a hátlapi kamera alatti szakaszán matt felületű borítás a telefonok dobozában általában megtalálható, utilitarista tokokhoz képest kifejezetten tetszetősre sikerült.

Szintén említést érdemel, hogy a fentebb sorolt konkurens gyártók csúcsmodelljeinél megszokott gyakorlattal szemben a Xiaomi a kijelző széleit nem hajlította be, az előlapon teljesen sík panel feszül, a szelfikamerát pedig annak bal felső sarkába ütötte a gyártó. A masszív 6,67 hüvelykes, 20:9-es képarányú IPS panel felbontásával nem dönt rekordokat, ugyanakkor a képaránynak megfelelően felhizlalt Full HD, azaz egész pontosan 1080x2400 pixeles érték a maga 395 PPI-s pixelsűrűségével ekkora méretnél is teljesen korrekt képet ad, főként ha a képletbe a rendkívül izmos, 144 hertzes képfrissítési rátát is bevesszük. Utóbbinak hála a megjelenített tartalmak elképesztően simán futnak át a képernyőn - az ütős frissítési gyakoriság elsősorban a játékosok fejét csavarhatja el, de szövegek, hírfolyamok görgetése közben is érezhető, minőségi előrelépést jelent, főként a mezei, 60 hertzes kijelzőről érkezőknek. AMOLED kijelzőről ugyanakkor még a magasabb frissítési ráta mellett is fájhat kicsit a fakóbb színeket produkáló IPS panelre váltani - jó eséllyel az ár mérséklése érdekében esett az utóbbira a gyártó választása.

IDEI KÖTELEZŐ VAS, PRAKTIKUS UI

A motorháztető alatt zakatoló Qualcomm Snapdragon 865 processzort valószínűleg nem kell bemutatni, az idei okostelefonos élmezőny slágerlapkája a Xiaomi csúcsmodelljében sem hagy kívánnivalót maga után. A mindennapi használat során az eszköz villámgyors, legyen szó az appok futtatásáról vagy épp az azok közötti váltogatásról, bármilyen feladatot hajítunk az eszköz felé, probléma nélkül megbirkózik vele és a látványos grafikát felvonultató játékok sem izzasztják meg.

MÉRET 165,x76,4x9,3 mm TÖMEG 218 g KIJELZŐ

6,67", IPS, 20:9, 1080 x 2400 (395 PPI), 144 Hz, HDR10+ CPU Qualcomm Snapdragon 865, 1x2,84 GHz Kryo 585, 3x2,42 GHz Kryo 585, 4x1,8 GHz Kryo 585 GPU Adreno 650 MEMÓRIA/TÁRHELY 8/128 GB, 8/256 GB HÁTLAPI KAMERA 108 MP, f/1.7, PDAF, OIS

13 MP, f/2.4, (ultraszéles látószög)

5 MP, f/2.4, (makró) ELŐLAPI KAMERA 20 MP, f/2.2 AKKUMULÁTOR 5000 mAh

A Xiaomi Andorid 10-re húzott felhasználói felülete, a MIUI rendkívül letisztult, minimalista megjelenést hoz. A gyártó alkalmazásindítójában alapértelmezetten nem találunk külön app-fiókot, a rendszer minden appot a horizontálisan váltogatható oldalakra helyez ki. Ez a kissé "iPhone-os" kialakítás mára több más okostelefon-gyártónál is megszokott tervezési irányvonal - a gyorsbeállításokat tartalmazó irányítóközpont és az értesítési sáv szétválasztása viszont már kevésbé.

A legtöbb cég eszközein az értesítési sávot lehúzva érhetjük el a gyorsbeállításokat, azok alatt pedig az aktuális értesítéseket, a legfrissebb MIUI esetében azonban a kezdőlapon a képernyő jobb oldalán lefelé simítva nyílik meg az irányítóközpont, baloldalt lefelé húzva pedig az értesítések. Ez határozottan jó ötlet a gyártó részéről, hiszen a gyorsbeállítások ikonjai nélkül jóval több értesítés fér el a képernyőn, a bejövő levelek, üzenetek, egyéb tartalmak jóval áttekinthetőbbé válnak.

A készüléken megtaláljuk a szokásos előre telepített gyártói appokat, mint a számológép, hangrögzítő, időjárásapp és a Google alkalmazásai, szerencsére azonban nem mondhatni, hogy túlságosan teleszórta volna bloatware-rel a telefont a Xiaomi. Megérhet egy pillantást a gyártó "Biztonság" névre keresztelt alkalmazása, amely egyebek mellett a tárhely és az adatforgalom kezelésében, illetve a nemkívánatos kontaktok letiltásában lehet hasznos, illetve a "Játékgyorsító" is, amelyen egy helyről érhetők el a telepített játékok amelyekhez az app igyekszik optimalizálni a telefon teljesítményét - persze nem mintha nem állna rendelkezésre elég nyers erő a készülékben.

BRUTÁLIS VEZÉRKAMERA - SZERÉNY KÍSÉRŐK

A hátlapot uraló, 108 megapixeles gigászi kameraszenzorral nem a Xiaomi készülékében találkozhatunk először, ugyanez az érzékelő figyel az év első felében megismert, Samsung Galaxy S20 Ultrában - fontos különbség azonban, hogy utóbbi készülék még mindig a Xiaomi Mi 10T Pro 5G árának mintegy duplájáért kapható. Ennek fényében az ár-érték arány csiszolása kiemelten jól sikerült az új modellel a kínai gyártónak, főként hogy a masszív érzékelő saját készülékében is kiválóan muzsikál. A jókora szenzor alapértelmezetten az ismert módon, 4 pixel adatait fűzi egybe, a végeredmény így egy 27 megapixeles fotó. Az optikai képstabilizációval megtoldott kamera éjjel-nappal kiválóan szuperál, a közeli képeken különösen részletes eredményt adva.

Az egészen közeli fotókhoz egy dedikált a makró lencse is került a hátlapból kitüremkedő kameraplatformra, amely a "szuperközeli" fotóknál lép akcióba, persze esetében érdemes törekedni a jobb megvilágításra.

A fegyvertárból az ultraszéles látószögű kamera sem hiányzik, a 13 megapixeles szenzor teljesítménye ugyanakkor érezhetően gyengébb a fő érzékelőénél. Bár napfényben aránylag jól végzi a dolgát, gyérebb fényviszonyok között, illetve éjszaka már visszafogottabb minőségű, kevésbé részletes fotókat lő és a bizonytalanabb kezekben könnyen elmosódhatnak a vele lőtt képek. Telefotó kamera nem jutott az eszközre, a "zoomot" a készülék a 108 megapixeles szenzor által lőtt fotók vagdosásával oldja meg - ez ugyanakkor vállalható kompromisszum lehet a piacvezető érzékelőért cserébe.

A Xiaomi a méretes telefonhoz szerencsére hasonlóan felhizlalt akkumulátort párosít. Egy 5000 mAh-s telepről van szó - persze kell is a szufla, nem csak a vas és a kijelző mérete, de a feltekert frissítési ráta kiszolgálására is. Ezzel ugyanakkor az akku sikeresen megbirkózik, és gond nélkül átvészeli a húzósabb munkanapokat is, ráadásul a 33 wattos USB PD gyorstöltésének hála fél óra alatt 60 százalékra pumpálható fel a teljesen lemerült készülék a hozzá mellékelt töltőadapterrel. Sajnos ugyanakkor itt egy újabb hiányosság is akad, vezeték nélküli töltés egyáltalán nem jutott az eszközre.

A LÉNYEG, KEVESEBBÉRT

A Mi 10T Pro 5G tehát megkövetel néhány áldozatot, mint az IPS panel fakóbb színei, az oldalsó ujjlenyomat-olvasó (bár ez egyesek akár előnyként is elkönyvelhetik), a gyengébb ultraszéles látószögű kamera, illetve az említett vezeték nélküli töltés hiánya - az árcédula fényében azonban ezek mind vállalható áldozatok. A Xiaomi Mi 10T Pro 5G ugyanis bruttó 200 ezer forintos árcédulával kapható az ismert kereskedőnknél, szinte féláron a fősodorbeli gyártók csúcsmodelljeihez képest. Ezért az összegért ráadásul megkapjuk a 144 hertzes képfrissítési rátát, a 2020-as csúcsvasat, illetve a piacon jelenleg elérhető egyik legjobb kameraszenzort (a fő kamerában), kiváló üzemidő és szép dizájn mellett. A készülékkel a Xiaomi kifejezetten ügyesen tapogatta ki az ár és a hardveres kompromisszumok közötti arany középutat, így felhasználók széles körének jó választás lehet.