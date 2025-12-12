Mit tud a magyar okosbörtön?

Az április óta működő, 1500 férőhelyes csengeri büntetés-végrehajtási intézet az első hazai okosbörtön, ahol az okoseszközök már a büntetés-végrehajtás eszköztárát képezik. A személyzet és a rabok mozgása, állapota is követhető a karperecekkel.

A rendszer fő tervezője, és a szükséges szoftveres komponensek egyik fő fejlesztője, valamint a teljes rendszer szoftver-integrációjának és technikai megvalósításának szakértője az újlengyeli SmartSolutions Engineering Kft., melynek vezetőjével, Papp Ádám villamosmérnökkel beszélgetünk, aki meg is mutatott nekünk egy-két olyan eszközt, melyeket Csengeren használnak, és a lehetőségekhez mérten beavatott minket azok működésébe is, úgyhogy ezúttal kifejezetten érdemes a HWSW YouTube-csatornáján nem csak meghallgatni, hanem meg is nézni ezt az adást.

