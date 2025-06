A pénztáros devopsos

A pazarlás okai sokrétűek, kezdve a rosszul megválasztott vagy fölöslegesen igénybe vett szolgáltatásoktól az árazási modellek nem ismeretén át, egészen a konkrét műszaki és architekturális hibákig. Farkas Tamással (Lufthansa Systems) és Korom Gergely cloud mérnökkel beszélgettünk... a FinOps-ról. A végére csak leírtuk ezt az újabb "opszos" kifejezést.

