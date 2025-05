Amikor a kaszás már a pipeline-ban van

Bár az IT munkaerőpiac a válság legrosszabb, a leépítésekben kicsúcsosodó részén már túl van, a témának annyiban mégis van némi aktualitása, hogy mostanra van annyi tapasztalat, hogy ez megérjen egy dedikált adást.

Honnan sejthetem, hogy el fognak küldeni, mikor lehetek ebben már biztos? Mit kezdjek magammal utána? Mit tehet a munkáltató, hogy mindez humánusan menjen végbe? Gereblyézgettünk.

