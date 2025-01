A szétszteroidozott diversity alkonya

A téma igazi ingovány, rettenetesen megosztó. Ez a podcast is közel 2 évig tengődött az ötletlistán, mire sok nekifutás után, egy hete végre felvettük. Hazudnánk, ha azt mondanánk, véletlen, hogy pont most foglalkozunk vele.



Az amerikai elnökválasztás után változott a klíma, a nagy informatikai cégek (nem csak ők) egymás után farolnak le az immár teljesen elhasználódott, DEI (Diversity, Equity, and Inclusion) címke alatt futó programjaikról. A kormányzati támogatás és elvárások mentén szerveződő DEI programok voltak hivatottak a cégkultúrába csepegtetni az egyenlő bánásmód és befogadás normáit - Magyarországon is. Az egészségtelen szintre gyorsított programok számos helyen kisiklottak, hiszen egyenes következményük lett a pozitív diszkrimináció, a vállalati megosztottság.



A cégek sokáig azzal áltatták magukat és a közvéleményt is, hogy mindennek pénzben mérhető haszna, masszív többségi társadalmi bázisa van, miközben mind a cégeket, mind a társadalmakat polarizálta, a folyamat pedig ideológiai állóháborúvá silányult az egész világon. A programok a gazdasági nehézségek, és a leépítések miatt már választás előtt is csak a kirakatban ketyegtek, miközben a DEI által nyitott állások már régen felszívódtak az IT szektorban is. Trump győzelme pedig kiváló alkalmat teremtett arra, hogy a DEI programokat immár felvállaltan is bezárja a Meta, az Amazon és a többi cég. A programok alapját adó normák azonban velünk maradnak, velünk is kell hogy maradjanak, de immár lassú patakként csörgedezve, szteroidok és DEI máz nélkül. A podcast vendége Batiz Eszter szervezetfejlesztő volt, aki korábban részt vett vállalati DEI programok kidolgozásában.

