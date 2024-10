A konzol élt, él és élni fog

Harmincéves a világ talán legnépszerűbb konzolgép-sorozata, a PlayStation, melynek ötödik generációs változata látszólag töretlen népszerűségnek örvend ráadásul idén a karácsonyfák alá kerülhet a PS5 Pro is.

De egyáltalán ki vesz manapság játékkonzolt, amikor egy izmosabb PC is kijön lassan egy ilyen gép árából? Miért drágulnak a konzolok és a játékok és miért dőlt el a konzolháború évekkel ezelőtt, legalábbis ahogy a klasszikus értelemben tekintünk rá?

A kérdések megválaszolásához Erdei Patrikot, a GS főszerkesztőjét hívtuk meg ezúttal a stúdiónkba, aki azt is elárulja, szerinte hogyan fog kinézni a konzolpiac évek múlva és mi lesz a felhős játékplatformokkal.

