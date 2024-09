Üdv az internet anonim oldalán!

Pavel Durovot, a Telegram vezérigazgatóját augusztus végén rendőrök várták a párizsi Charles de Gaulle Repülőtéren, hiavtalosan azért, hogy kérdőre vonják, illetve felelőssé tegyék a tulajdonában lévő platformon kontrollálatlanul terjedő illegális kommunikáció miatt.

A Telegram azóta szakított a zéró moderáció elvével, de kérdés, ez mire lesz elég, a különböző bűnözői csoportok, terroristák ugyanis pillanatok alatt találnak maguknak másik kommunikációs platformot, ráadásul láthatóan még a legnagyobbak (pl. Meta) sem tudnak mit kezdeni azzal a mennyiségű illegális tartalommal, melyek elárasztják őket.

Hol húzódik a felelősség határa, egyáltalán van-e rá esély, hogy az anonimitás mögé bújó, a moderációt kijátszó felhasználók valaha horogra akadjanak? Erről beszélgettünk Makay József kiberbiztonsági szakértővel, visszatérő vendégünkkel.

