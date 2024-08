Könnyed nyári mix a felmondástól a vidéki IT bérekig

Rövid nyári leállás után összegereblyéztünk egy csomó kérdést, szó lesz felmondásról, versenytilalmi záradékról, Scrumról, juniorokról, productos karrierváltásról, SAP ABAP-ról, és még a vidéki IT bérekről is.

