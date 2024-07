Kilovagolhat végre a pokolból a PC-piac?

Aki az elmúlt mondjuk fél évet nem barlangban töltötte, és kicsit is érdeklődik a PC-k iránt (igen, az utóbbi években ez egyre nehezebb, mivel a piac nem bővelkedik az érdekes termékekben), az tudja, hogy küszöbön az arm-os PC-k megjelenése, ami gyökeresen átalakíthatja a személyi számítógépek becsontosodott világát.

De azért nem kell még temetni az Intelt, illetve senki ne számítson rá, hogy az x86 architektúrával rövidesen olyan hirtelen szakít a világ, ahogy az Apple tette pár éve. Ebben a Weekly adásban a HWSW egykori szerkesztőjét, a jelenleg vezető elemzőként dolgozó Bizó Danit hívtuk segítségül, hogy együtt vegyük sorra, mi vár a PC-piaci értéklánc szereplőire a vadonatúj arm-os PC-k na és persze az AI-alapú megoldások érkezésével.

