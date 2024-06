Kubernetes: aki erről lemarad, az kimarad

Néztük nagyítóval, aztán sztratoszférából is, hívtunk K8s gurut, és széles időspektrumon átlátó rutinos rókát, de a konklúzió ugyanaz: Kubernetes volt, van, és velünk is marad. Aki erről lemarad, az kimarad - legyen akár fejlesztő, akár üzemeltető. Vendégeinkkel, Brautigam Gergellyel (Kubermatic) és Kollár Lacival (OTP Bank) megvizsgáltuk a tanulási görbéjét is, illetve természetesen szó esett arról is, mekkora a kereslet a K8s tudásra. Nem kicsi.

