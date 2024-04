Eljő az első AI programozó, káprázat netán absztrakció?

Amíg tavaly a programozást segítő asszisztenseknek volt reneszánszuk, addig idén nagyon úgy fest, az AI programozók vannak soron, hiszen az első AI programozó, Devin bejelentése után már látszanak a követők is. Az IT szakma egyik fele csak legyint az AI betörésére, vagy még az érdemi kipróbálásig sem jutott el, a másik felének már-már egzisztenciális szorongása van. Az AI toolokat aktívan használó fejlesztőkkel beszélhettünk a tapasztalataikról, a Stack Overflow haldoklásáról, illetve természetesen mindezeknek a munkaerőpiacra gyakorolt hatásáról is szó esett. Az adás vendége Fincza András (ExperiRace) és Filkus Dominik (Irány a tech) voltak.

