A világ legnagyobb tanúsító vállalatához kerül a magyar Alverad

A világ legnagyobb vizsgálati, ellenőrzési és tanúsítási vállalata, a svájci SGS többségi tulajdonrészt szerzett hazai leányvállalatán keresztül az Alverad Technology Focus Kft.-ben. A 2026 elején lezárult akvizícióval a hazai OT és a kritikus infrastruktúrák kiberbiztonságának meghatározó és elismert szakértőjének számító magyar cég a nemzetközi SGS cégcsoport regionális IT és OT kiberbiztonsági központja lesz, Szlovéniától Görögországig biztosítja a szükséges kompetenciát és erőforrást.

Ez azért is nagy szó, mert Európában jelenleg az Alverad az egyetlen integrált szemléletű, IT és OT kiberbiztonsággal foglalkozó kompetenciaközpont az SGS hálózatában, csak Kanadában és Új-Zélandon van hasonló szervezeti egység.

Az Alverad nem olvad be az SGS valamely leányvállalatába, hanem megőrzi saját identitását és nagyfokú autonómiával fog rendelkezni. Megmarad a már felépített brand, a menedzsment, az ügyvezető Hinkel Attila is marad saját pozíciójában. Az integráció laza, a szinergiákat kihasználó folyamat lesz, de bizonyos területeken szorosabb kapcsolatok fognak kialakulni, ilyen például a backoffice, pénzügy vagy a munkaügy, ahol sokkal erősebben meg fognak jelenni az SGS fejlettebb folyamatai.

A szakmai portfólió az Alveradon belül továbbra is teljes egészében megmarad, de megerősítésre kerül az SGS Hungária Kft. erőforrásaival - fejtette ki a HWSW-nek Kocsis Tamás, a cég kiberbiztonsági szakértője.

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Az Alverad beemeli működésébe az SGS globális módszertanát és nemzetközi sztenderdjeit, miközben a saját képességeit átadja a nemzetközi cégcsoportnak. Az Alverad számára ez azt jelenti, hogy a már meglévő képességekhez most megkapja azt a nemzetközi keretet és hátteret, amivel már ki tud lépni a hazai piacról, az SGS pedig egy nagyon erős IT–OT kiberbiztonsági és vizsgálólaboratórium portfólióval erősíti meg nemzetközi működését.

Az Alveradon belül a legtöbben nagy lehetőségként értékelik az akvizíciót, az ügyvezető szerint a cég növekedése is új lendületet kaphat, így a tervek szerint 2 év múlva már száz fő munkavállalói létszámmal lehet majd számolni.

Az SGS megkeresése 2024 végén pont abban a pillanatban érkezett, amikor az Alverad már egy ideje elérte a saját korlátait, mivel a szervezeti érettség és a kapcsolatrendszer hiánya miatt beszorult a hazai piacra és ott sem tudott már tovább fejlődni. Az SGS nem akart nulláról kiberbiztonsági üzletágat építeni, inkább egy kész, működő és nemzetközi piacra vihető képességet keresett.

Kényszervállalkozásként indult

Az Alverad egyszemélyes, lényegében kényszervállalkozásként indult: alapítója, Hinkel Attila akkoriban főállásban dolgozott egy másik vállalatnál, egyéni megbízásaihoz azonban vállalkozási formára volt szüksége. Ezért hozta létre a Hinkel Bt.-t, majd annak utódjaként 2008-ban az Alverad Technology Focus Kft.-t. Az induláskor nem volt csapata, de a szervezet bővítése sem szerepelt a tervek között.

Az igazi ugrást a számlázórendszerek zártságával kapcsolatos feladatok hozták el - ekkor merült fel, hogy szükség lenne egy akkreditált vizsgálólaboratóriumra. A cég ekkor már alvállalkozóként dolgozott be a Certop projektjeibe, és az akkreditált kiberbiztonsági labor nagy előnyt jelentett a tanácsadói piacon. A tanácsadási tevékenységek a későbbiekben már főleg az információbiztonság köré szerveződtek, de nem maradtak meg tisztán csak a szakértői tanácsadás keretein belül.

A labortevékenység, illetve a zártsági vizsgálatok miatt szükség volt egy offenzív szolgáltatásportfólió kialakítására, így megjelentek az Alverad életében az etikus hackerek. A különféle offenzív vizsgálatok és auditok feltárták a problémákat és hiányosságokat, a tanácsadási tevékenység pedig segítséget nyújtott a hiányosságok pótlására, a szabályzati környezetek, irányítási rendszerek és a műszaki sebezhetőségek javítására. Az akkreditált labor közben nem csak az IT, hanem az ipari rendszerek vizsgálatára is jogosítványokat nyert.