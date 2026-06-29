Részben zöld lámpát adott az USA az Anthropicnak

Az amerikai kormányzat két hete azonnali exporttilalmi intézkedéseket léptetett életbe az Anthropic két legfejlettebb mesterségesintelligencia-modelljére, a Fable 5-re és a Mythos 5-re, melynek következtében a cég globálisan megszüntette a modellek elérhetőségét. A két ominózus modellt alig három nappal a kormányzati tiltás előtt mutatták be, nagyjából két hónappal azután, hogy megjelent a minden idők egyik „legveszélyesebbnek" tartott modelljének, a Mythosnak az előnézeti kiadása a Project Glasswing biztonsági program keretében.

Az Anthropic pénteken bejelentette, hogy az Egyesült Államok kormánya engedélyezte a cégnek, hogy korlátozottan hozzáférhetővé tegye a Claude Mythos 5 modellt bizonyos „megbízhatónak” címkézett szervezet számára, ezzel részben visszavonva a két héttel ezelőtti felfüggesztő végzést. A Reuters ügyhöz közeli forrásai szerint így több mint 100 vállalat és intézmény férhet hozzá ismét a Mythos 5-höz, köztük számos Fortune 500-as vállalat, valamint kritikus infrastruktúrával foglalkozó szereplők.

Az Anthropic a Mythos megjelenését követően maga hívta fel a figyelmet a rendszer veszélyeire. A vállalat akkor azt kommunikálta, hogy a Mythos olyan jelentős fenyegetést jelenthet a digitális infrastruktúrákra, hogy nyilvános kiadása nem is jöhet szóba - ehhez képest alig néhány hónappal később már egy széles körben elérhető változatot kínált belőle. Ez azonban korántsem sült el jól, mivel a Fable 5 biztonsági korlátait napokon belül sikerült feltörnie egy független csapatnak, erre válaszul született az exporttilalmi intézkedés.

A forrás szerint a kormányzat hajlandóságot mutat arra, hogy az Anthropic hamarosan elérhetővé tegye a Fable-t is, de még nem tudni mikor. A Fable 5 ugyanarra az alaptechnológiára épül, mint a Mythos, de speciális védelmi rétegek figyelik a felhasználói kéréseket. Az Anthropic szerint maga a modell nem lett gyengébb teljesítményben, de sikerült olyan biztonsági mechanizmusokat beépíteni, melyekkel nagyobb hatékonysággal akadályozhatók meg a visszaélések. Ha a rendszer például kiberfegyverekre, sérülékenységek kihasználására, biológiai vagy vegyi veszélyekre vonatkozó lekérdéseket/utasításokat érzékel, automatikusan a korlátozottabb képességű Opus 4.8 modellnek irányítja át a feladatot.

Az amerikai kormányzat általánosságban is nemzetbiztonsági kockázatként kezeli a fejlett modellekkel való potenciális visszaéléseket, ezért szigorúbban kezdte fogni a nem amerikai állampolgárok hozzáférését az úgynevezett frontier AI-technológiákhoz. Az OpenAI szintén nemrég közölte, hogy az Egyesült Államok kormányának kérésére elhalasztja a GPT-5.6 teljes körű nyilvános bevezetését, a hozzáférést csak egy szűk partneri körre korlátozza.