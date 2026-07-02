A Revolut minden magyar ügyfele megkapta a magyar számlaszámot

Vége a várakozásnak és az örök ígéretnek: a Revolut ma bejelentette, hogy sikeresen lezárta több mint 2 millió jogosult magyarországi lakossági ügyfelének áthelyezését a helyi fióktelephez, akik így mostantól hozzáférhetnek a Revolut magyarországi bankszámláihoz.

A Revolut Bank magyarországi fióktelepe tavaly nyitott meg, miután megszerezte a működéséhez szükséges összes engedélyt a Magyar Nemzeti Banktól. A nyitás, illetve a litván fióktelep által kezelt számlák áthelyezése a magyar bankrendszer felügyelete alá régóta lógott a levegőben, a szektor helyi szereplői pedig hosszasan lobbiztak azért, hogy a Revolutra ugyanazok a játékszabályok vonatkozzanak, mint rájuk.

Ez a magyar bankfiók nyitásával, illetve mintegy 2,3 millió ügyfél átmigrálásával végül megtörtént, de nem biztos, hogy ezzel jól jártak a hazai nagybankok, melyek így jobbára csak a hitelpiacon tudnak bármilyen értékelhető pluszt adni a továbbra is alapesetben ingyenes számlavezetést és ingyenes bankkártyás feltöltést kínáló Revoluthoz képest.

A bankbetétek áthelyezésével a magyar ügyfelek egyszerre jártak jól és rosszul, hiszen a magyarországi bankszámlaszámukra szemben a litván számlával immár köteles a munkáltatójuk a fizetésüket teljesíteni, ugyanakkor a magyar jogszabályok alapján a Revolut köteles tranzakciós díj címszóval állami sápot fizetni, melyet adott összegű utalás felett áthárít az alap számlákkal rendelkező ügyfeleire.

A Revolut magyarországi fióktelepe emellett minden hazai bankhoz hasonlóan csatlakozott a magyar bankközi klíring rendszerhez, mely az inter-bank tranzakciók lebonyolításánal garantálja a néhány másodpercen belül teljesülő forint utalásokat. A neobank ugyanakkor nem készült el időben a Qvik- és fizetési kérelem implementációjával, ezek megjelenését későbbre ígéri a cég.

A Revolutnak bár nincs sem fiók-, sem ATM-hálózata, a digitális szolgáltatás (applikáció) többségében még ma is köröket ver a hazai nagybankokra, a számlanyitás, az applikációban kezelhető befektetések és a fő- és junior kártyák létrehozása és menedzselése mind olyan pluszt nyújtanak egy csomagban, melyet a versenytársak egyben nem, vagy csak sokkal bonyolultabb módon kínálnak.