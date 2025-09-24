Az Atos védheti az EU intézményeit

Jelentős értékű beszállítói szerződéshez jutott az Európai Bizottság tenderén a francia Atos, mely a következő időszakban az Európai Unió intézményeinek meghatározó kibervédelmi partnerévé teszi a vállalatot.

A témában kiadott közlemény szerint az Atos a Leonardo mellett vezető konzorciumi tagként lett befutó a Bizottság eljárásán, melynek keretében egy 326 millió euró értékű keretszerződést köthet az EU végrehajtó szervével. Az így megkötött szerződés 48 hónapos határozott időtartamra jön létre - közölték a felek.

Az Atos által biztosított kiberbiztonsági szolgáltatásokról szóló keretszerződés az eddigi egyik legnagyobb, hasonló tartalmú és célú megállapodás lehet az Európai Unióban, melynek részekén az infrastruktúra-védelem a felhős megoldásokra és a helyi üzemeltetésű rendszerekre egyaránt kiterjedhet majd, emellett üzemeltetési támogatást, tanácsadást és kibervédelmi kompetencia-fejlesztést is biztosít az érintett intézmények számára.

Az újabb szerződés megerősíti az Atos és az Európai Bizottság hosszú távú partneri kapcsolatát, a cég legalábbis korábban már több hasonló európai tenderen is győzni tudott, legutóbb éppen az európai légtér-irányításban szerepet játszó EUROCONTROL-lal hosszabbított tavaly novemberben 165 millió euró értékben szerződést.

A cég a világ 67 országában van jelen szolgáltatásaival, közel 70 ezer alkalmazottal - legutóbbi lezárt üzleti évében árbevétele meghaladt a tízmilliárd eurót.