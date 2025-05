Késik a Meta behemótja

Első alkalommal rendezte meg a Meta múlt hónapban a nagy nyelvi modelljeinek dedikált LlamaCon konferenciát, ahol többen is arra számítottak, hogy a cég egy fejlett érvelési modellel állhat elő, miután a DeepSeek V3 és az Alibaba által fejlesztett Qwen bemutatkozott a mezőnyben. Egy hónappal korábban a közösségi óriás kiadta még az esemény előtt a Llama LLM-család negyedik generációját két nyitott súlyozású modellel, a Llama 4 Scout és 4 Maverick variánsokkal. Mellettük bejelentette az egyelőre még képzés alatt álló erősebb „Behemoth”-ot, amit kifejezetten desztillációra, tehát kisebb és speciális modellek készítésére szán.

A Wall Street Journal forrásai szerint a Behemoth azonban csak késéssel fog megjelenni az eredetileg áprilisra, majd júniusra tervezett dátum helyett, a jelen állás szerint ősszel vagy akár még később, ami ronthatja a Meta esélyeit arra, hogy a rendkívül kompetitív területen fel tudja venni a versenyt. Az elmondások alapján a fejlesztésekre költött dollármilliárdok ellenére sem sikerült még a várt eredményeket elérni a modell képességeiben, a fejlesztői pedig attól tartanak, hogy nem tudják teljesíteni az elvárásokat. A felsővezetésben is feszültséget okoz az előrelépési lehetőségek hiánya.

A fejlesztők és az iparág némi csalódottsággal figyeli, hogy az egykor izgalmas, nyílt modelleket kiadó Meta veszít lendületéből mind technikai teljesítmény, mind fejlesztői gondolkodásmód tekintetében. Miközben a Meta továbbra is nyíltan ad hangot a nyíltság és az ökoszisztéma-építés iránti elkötelezettségének, addig az olyan riválisok, mint a DeepSeek, a Qwen és az OpenAI rendkívül gyors tempóban fejlődnek érvelés, eszközhasználat és valós életbeli alkalmazás terén.

A Llama 2 bevezetését az Nvidia vezérigazgató Jensen Huang 2023-ban egyenesen az év legfontosabb előrelépésének nevezte AI területén. Ezt követte 2024 júliusában a Llama 3 megjelenése, ami sikeresen versenyezhetett volna az OpenAI-jal. A Llama 3 azonnal felpörgette a keresletet a combosabb számítási teljesítményre is, emelkedni kezdett a GPU-k bérleti díja.

Ezután a Meta a kínai DeepSeek által népszerűsített „mixture of experts” architektúrát kezdte el alkalmazni. A Mixture of Experts (MoE) architektúra a gépi tanulásban azt jelenti, hogy az AI-modell több specializált almodellt (szakértőket) kombinál egy átfogó rendszerbe, amivel növelhető a teljesítmény és a hatékonyság. Ezzel a feladatok több kisebb részfeladatra oszthatók, és mindegyiket a különböző feladatokra specializált szakértő hálózatok dolgoznak fel. Az úgynevezett „gating”, azaz váltó mechanizmus dönti el, hogy melyik szakértőt aktiválja adott bementre. Ez jellemzi a DeepSeek-V3 modellt is, illetve a Mixtral 8x7B-t, és a Llama 4 modelleket.

A Llama 4 debütálásával a Meta a marketinggépezet dübörögtetésével gyorsan kivívta magának a kritikus visszhangot, miután a fejlesztők észrevették, hogy a nyilvános benchmarkinghoz használt Meta verzió nem ugyanaz, amely számukra letölthető és telepíthető.

Ugyan nincs olyan megbízható forrás, amely meg tudná mérni, hogy melyik modell vagy modellcsalád a legnépszerűbb a fejlesztők körében, de a rendelkezésre álló adatok azt mutatják, hogy a Llama legújabb modelljei nem tartoznak a vezető választások közé. A teljesítmény alapján rangsoroló Artificial Analysis oldal a Llama 4 Mavericket és Scoutot közvetlenül az OpenAI tavaly év végén kiadott GPT-4 modellje fölé, de az xAI Grok és az Anthropic Claude alá helyezi. A saját API-ján keresztül gyűjtött adatokkal ranglistát készítő Openrouter platformon pedig a Lama 3.3 a május elején használt legnépszerűbb 20 modell között szerepel, míg a Llama 4 variánsok nem. Az elemzők szerint a Meta lemaradásának egyik legfontosabb kvázi mutatója lehet az érvelési modell hiánya, ami alapvetőbb eleme az egyre népszerűbb AI-ügynökök felépítésének, mely felé az iparág tart.

Érdemes hozzátenni, hogy a Meta problémája nem teljesen egyedi, mert más modellfejlesztőknél szintén lassulni látszik a fejlődés az elköltött összegek ellenére. Az OpenAI GPT-5 modelljét eredetileg nyárra datálták, végül a GPT-4.5-öt tudja előbb szállítani a cég, a következő generáció érkezésének időpontja pedig nem ismert. Az Anthropic tavaly jelentette be, hogy aktívan dolgozik a Claude 3.5 Opuson, ami máig nem jelent meg, és a cég is csak annyi információval tud szolgáltani, hogy "hamarosan" várható.