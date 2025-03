Még több helyen elérhető az olcsósított YouTube-előfizetés

Jó pár hónapja hallani róla, hogy a YouTube megújíthatja a Premium Lite előfizetéses szintet, amit eleinte Németországban, Ausztráliában és Thaiföldön kezdett el tesztelni a tavalyi év végén, de a globális bevezetés dátumáról nem igazán kommunikált eddig a cég. A jelek szerint azonban már nem lehet messze a csomag elérhetőségének kiterjesztése, mivel a kör kibővül az amerikai felhasználókkal, akik havi 8 dollárért juthatnak hozzá az olcsóbb Youtube-hoz a kísérleti programon belül, míg a fent említett három országban már általánosan elérhető lesz az új opció.

Az olcsóbb előfizetéses csomag lényegében az alacsonyabb árért cserébe csak korlátozottan jelenít meg reklámokat. A legtöbb videót hirdetésmentesen nézhetik meg az internetezők, de a tájékoztató alapján „egyes zenei tartalmakon és Short formátumú videókon videóhirdetések jelenhetnek meg”, illetve a tartalmak keresése és böngészése közben is felbukkanhatnak reklámok. Az előfizetés továbbá nem tartalmazza a YouTube Music katalógusát sem.

Az eredeti Premium Lite előfizetést 2021-ben kezdték el tesztelni Európában, de csak pár évig volt elérhető, végül 2023 októberében megszűnt. A csomag egyetlen előnye a hirdetésmentesség volt, de nem kínált olyan további plusz funkciókat, mint az offline vagy a háttérben történő lejátszás. A YouTube egy eléggé középutas megoldást választott végül a visszahozására, hiszen az olcsóbb opció ugyan sokak számára lehet vonzó, de mégsem garantálja a teljes reklámmentességet.

Kérdéses, hogy nálunk bekerül-e a kínálatba a YouTube Premium Lite, mivel elődje sosem volt elérhető Magyarországon, és igaziból nem is hiányozhatott különösebben, mivel a teljes értékű előfizetés is olcsóbb nálunk, mint máshol a Lite a videóplatform régiótól függő árszabása miatt. Tavaly augusztusban ért el hozzánk is a brutális áremelés, amivel a korábban 1790 forintba került sima egyéni havi előfizetés ára 2390 forintra emelkedett, de ez még mindig alacsonyabb, mint a fent említett 8 dolláros kedvezményes ár, ami nettó 3000 forintra jön ki.