Bekerülhet a Waze az online óriásplatformok közé

A Waze nevű navigációs mobilalkalmazásnak sikerült meghaladnia az online óriásplatformmá való minősítéshez szükséges küszöbértéket: a szolgáltatás elérte az átlagosan havi 50,5 millió aktív felhasználót a tavalyi év végére, így a digitális szolgáltatások működését szabályozó jogszabályi keretrendszer, a Digital Services Act (DSA) szigorúbb elbírálási fokozata alá esik. Az úgynevezett nagyon nagy vagy meghatározó online platformok (VLOP) körét meghatározott metrikák, de leginkább az elért felhasználószám alapján határozza meg a jogszabály - egészen pontosan 45 millió aktív európai felhasználónál lépnek hatályba a szigorúbb előírások.

Következő lépésként az Európai Bizottságnak formális eljárást kell indítani, és két hónapon belül határozatot hoz a VLOP-besorolásról a felhasználói számok ellenőrzése után. Ezt követően utasíthatja arra a platformot, hogy végezzen kockázatelemzést, valamint stratégiát dolgozzon ki az illegális és káros tartalmak kezelésére. A DSA megsértése esetén a bírság maximális mértéke a vállalat éves globális forgalmának 6 százaléka lehet.

Ezzel együtt az Európai Bizottság azt is jelentette, hogy három felnőtt szórakoztató platform, a PornHub, a Stripchat és az Xvideos látogatottsága olyan mértékben csökkent a tavalyi év második felében, hogy már nem tartoznak a DSA hatálykörébe, és enyhülnek az üzemeltetől eddigi szigorú kötelezettségeik. Ám mivel a DSA nem csak az online óriásplatformok, hanem a kisebb cégek, online szolgáltatók számára is tartalmaz előírásokat, így az általános szabályok ettől függetlenül érvényesek lesznek az említett szolgáltatások esetében is.

A Pornhubnak január elsején havi 26,6 millió felhasználója volt az unióban, a Stripchat tavaly augusztusban pedig 26,6 millió felhasználóról jelentett. A besorolást 2023 végén kapták meg a pornóoldalak, és bár a DSA 45 millió aktív európai felhasználónál húzza meg azt a határt, ahol a szigorúbb szabályok hatályba lépnek, a Pornhubot mégis beemelték ebbe a körbe, dacára annak, hogy abban az évben 33 millió átlagos havi felhasználót jelentett a Bizottságnak. Bennfentes források szerint ugyanakkor a Bizottság nem kizárólag a szolgáltató által jelentett számokra hagyatkozhat a kijelölési eljárás során, hanem a harmadik féltől származó adatokra.

A DSA létrejöttének legfőbb alapját az adta, hogy a jogszabályt előterjesztő Európai Bizottság úgy látta, hogy néhány, különösen nagy piaci szereplő az információmegosztás és az online kereskedelem kvázi nyilvános színterévé vált, ezzel pedig együtt járnak bizonyos kockázatok is többek közt a felhasználói jogok és az információáramlás kapcsán, ezért a területet szükségessé vált újra szabályozni.

A DSA egyebek mellett olyan előírásokat tartalmaz, melyek az utóbbi években különösen szenzitív témaként jelentek meg elsősorban a közösségi platformok működése során, így például a jogszabály értelmében a jövőben tiltott a bizonyos személyes adatok alapján (vallási, politikai nézet) történő hirdetéselhelyezés, jelölniük kell a platformoknak a mesterséges intelligencia által előállított tartalmakat, illetve éves jelentést kell kiadniuk (az elsőt mai határidővel) arról, hogy a platformjuk milyen rendszerszintű kockázatokat (például fiatalkorúak biztonságának vagy a szólás- és véleményszabadság veszélyeztetése) hordoz magában, illetve hogyan kezelik azokat.